Что можно и нельзя делать в день Ивана Купалы. Народные приметы 7 июля

Народные традиции 7 июля

Купания начинались накануне — вечером дня Аграфены Купальницы — и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Символами праздника стали два цветка. Один из них — не существующий в природе цветок папоротника. По легенде, он распускается один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, и может одарять человека даром предвидения, а также способностью находить клады.

Другой цветок — Иван-да-Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий — воды и огня.

Река Чумыш ( приток Оби). База отдыха «Русский Дом».

И действительно, купальские огни были известны столь же широко, как и сами купания. Огонь в ночь на Купалу было принято добывать из дерева трением. Считалось, что он прогоняет болезни и дарит жизнь. Еще один обычай, связанный с огнем, — перепрыгивание через горящий костер. Этой забаве, как правило, предавались молодые люди и девушки.

Существовало предание о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы летают над землей на метлах и собираются на Лысой горе. Это время принадлежит всей нечисти, которую только можно представить: ведьмам, колдунам, водяным, русалкам, лешим. Для защиты от них на окна и двери вешали жгучую крапиву.

Ивана Купалу называли также Травником. На то есть две причины. Во-первых, в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства. При условии, что сборщик выполнял все необходимые обряды. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос.

Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным — ждали много грибов. Если выпадала сильная роса — это предвещало урожай огурцов.

Наши предки призывали не спать в ночь с 6 на 7 июля. Они утверждали, что если не сомкнуть глаз, то есть шанс спастись от нечистой силы, которая выползает после полуночи на поверхность.

Беременным, детям и пожилым после полуночи не стоит даже просто находиться у воды. Их слабый организм будет особенно подвержен проискам темной силы в эту ночь. А вот искупаться с раннего утра и в течение дня будет не только не опасно, но и полезно.

Так можно укрепить здоровье. Если нет возможности окунуться в открытые водоемы, то стоит отправиться в баню.

В день Ивана Купалы ничего нельзя отдавать или продавать, а также занимать, иначе вся семья погрузится в долговую яму. Это же случится, если вы, найдя деньги, присвоите их себе.

Иван Купала 2020 в Барнауле. Анна Зайкова Иван Купала 2020 в Барнауле. Анна Зайкова Иван Купала 2020 в Барнауле. Анна Зайкова Иван Купала 2020 в Барнауле. Анна Зайкова Иван Купала 2020 в Барнауле. Анна Зайкова Иван Купала 2020 в Барнауле. Анна Зайкова

Народные приметы 7 июля