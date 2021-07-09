Почему в день Давида нужно говорить о долгах? Народные приметы 9 июля

9 июля отмечено в народном календаре днем Давида Земляничника. У праздника есть и другие названия: «Земляничник», «Ягодница», «Ягодочница». Рассказываем, с каким народными традициями и приметами связана дата.

Народные традиции 9 июля

Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. Землянику русские люди всегда любили, особенно дети — для них она была одним из главных лакомств. Об этой ягоде сложено множество поговорок — например, такая: «Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут».

Xто в народе хотели этим сказать, понятно: трудно удержаться от соблазна отведать первую поспевшую землянику, а уже после, утолив голод, можно заняться и заготовкой ягод.

Собирать землянику — занятие медленное, но леса были щедры на подарки, поэтому, потрудившись весь день, можно было вернуться домой с хорошей «добычей». «Собирай по ягодке — принесешь кузовок», — учили родители детей.

Ягодный сезон 2021 года в Барнауле. ИД «Алтапресс», Анна Молчанова

Землянику любили не только за сладкий вкус и прекрасный аромат, но и за целебные свойства. Эти ягоды хорошо помогают при малокровии, полезны для печени и мочевого пузыря. Листья земляники зимой заваривали и пили как чай — это прибавляло сил долгими вечерами.

Приписывали ей и магические свойства. Верили, к примеру, что если в этот день положить в левый карман листья земляники, то любой согласиться дать денег в долг.

На Давида подмечали приметы погоды. Если шел дождь — это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.

Запрещено впервые рассказывать кому-либо о своей беременности (даже самым близким родственникам). В противном случае малыш появится на свет неуверенным и зажатым.

Нельзя оправляться куда-то, не уточнив заранее, что хозяева ждут. Если этого не сделать, то можно попасть в сложную ситуацию и даже столкнуться с преступниками.

Не стоит в этот день молчать о своих должниках. Наши предки были уверены: если 9 июля рассказать кому-нибудь об этом, то можно существенно поправить финансовое положение. Только нужна реальная история, пусть даже речь о небольшой сумме.

Сны будут нести информацию о психологическом состоянии, о внутренних проблемах. Поэтому если приснилось нечто неприятное, лучше за трактовкой обратиться к профессионалу.

Ягода. СС0 Смородина. Ягода СС0 Ягоды. Черешня. СС0 Ягода. Черная смородина СС0 Постная еда. Ягоды СС0

Народные приметы 9 июля