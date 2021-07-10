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Жизнь

Как найти любовь 10 июля? Народные приметы на день Самсона Сеногоя

10 июля отмечается народно-христианский праздник — день Самсона Сеногоя. У даты есть несколько других названий: «Самсонов день», «День странников», «Самсон Солнечный». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Народные традиции 10 июля

На Руси Самсона (Сампсона) называли также Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает.

Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.

По состоянию сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).

В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.

Запрещено оставлять дверь нараспашку, особенно в доме, где есть незамужняя девушка. Считается, что в противном случае она долго не найдет себе супруга.

Неудача с противоположным полом ждет и того, кто в этот день будет долго возиться с тестом. Стоит выбирать простые рецепты, иначе отношения буду запутанными.

Существует в этот день особый ритуал ухода из гостей: выйти от них необходимо с кем-то — не одному. Если ослушаться этого совета предков, ближайшее время можно провести в одиночестве.

Если в этот четверг начать решать финансовые вопросы, то не только прибыли не будет — ожидаются крупные потери. Обычно в эту ночь снятся веселые и легкие сны. Звезды говорят, они могут исполниться в самое ближайшее время. Главное — быть к этому готовым.

Отношения.
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Отношения. Пара.
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Народные приметы 10 июля

  • Если 10 июля идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель. …
  • Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.
  • Кучерявые облака плывут с севера — к засухе, а с запада — к ненастью.
  • Самсон сено загнаивает.
  • Сырой сенокос сулит ненастье

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