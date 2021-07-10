Как найти любовь 10 июля? Народные приметы на день Самсона Сеногоя

Народные традиции 10 июля
На Руси Самсона (Сампсона) называли также Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает.
Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.
По состоянию сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).
В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.
Запрещено оставлять дверь нараспашку, особенно в доме, где есть незамужняя девушка. Считается, что в противном случае она долго не найдет себе супруга.
Неудача с противоположным полом ждет и того, кто в этот день будет долго возиться с тестом. Стоит выбирать простые рецепты, иначе отношения буду запутанными.
Существует в этот день особый ритуал ухода из гостей: выйти от них необходимо с кем-то — не одному. Если ослушаться этого совета предков, ближайшее время можно провести в одиночестве.
Если в этот четверг начать решать финансовые вопросы, то не только прибыли не будет — ожидаются крупные потери. Обычно в эту ночь снятся веселые и легкие сны. Звезды говорят, они могут исполниться в самое ближайшее время. Главное — быть к этому готовым.
Народные приметы 10 июля
- Если 10 июля идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель. …
- Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.
- Кучерявые облака плывут с севера — к засухе, а с запада — к ненастью.
- Самсон сено загнаивает.
- Сырой сенокос сулит ненастье