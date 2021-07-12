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Жизнь

Почему 12 июля нельзя есть ягоды и жениться. Народные приметы на день Петра

12 июля отмечается народно-христианский праздник — день Петра. У него есть и другие названия: «Петров день», «Павлов день», «Петры-Павлы». Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Свадьба
Свадьба
CCO

Народные традиции 12 июля

В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки.

Люди устраивали обетные угощения — накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить.

На пиршества приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников. В некоторых местах была традиция тещам приносить для зятьев сыр, а зятьям — принародно угощать тещ лакомствами. Крестные же дарили своим крестникам пшеничные пироги.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

Лосось. Рыбалка.
Лосось. Рыбалка.
CC0

Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.

Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую «петровскую дань». Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

Дождь.
Дождь.
Диана Хомякова, copah.info

Наши предки запрещали в это воскресенье есть сезонные ягоды и фрукты. Считалось, что так можно навлечь в дом беду. По этой же причине 12 июля нельзя заниматься рукоделием, а также работать в саду и огороде.

Не рекомендуется в этот день венчаться и играть свадьбу, иначе брак не будет счастливым или же продлится недолго. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, в противном случае вскоре самому придется просить милостыню.

Не стоит в этот день ругаться или сплетничать. Если проигнорировать этот совет, можно серьезно заболеть. В эту ночь, как и в предыдущую, сны будут пустые: ни хорошие, ни плохие не сбудутся.

Максимальная польза от сновидений — оценка состояния вашей творческой энергии.

Ягоды.
Ягоды.
СС0
Ягоды.
Ягоды.
СС0
Ягоды.
Ягоды.
СС0
Ягоды. Голубика.
Ягоды. Голубика.
vk.com/ezhivi_ka
Ягоды, брусника.
Ягоды, брусника.
ССО.

Народные приметы 12 июля

  • Дождь — к богатому урожаю.
  • Ил в водоемах поднимается со дна — к дождю через 2−3 дня.
  • После Петрова дня поет соловей — зима начнется в октябре.
  • Много росы — к жарким дням.
  • Погода ясная — год будет хорошим.
  • Дождливый день — дождь будет еще сорок дней.
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