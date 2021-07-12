Почему 12 июля нельзя есть ягоды и жениться. Народные приметы на день Петра

Народные традиции 12 июля
В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки.
Люди устраивали обетные угощения — накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить.
На пиршества приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников. В некоторых местах была традиция тещам приносить для зятьев сыр, а зятьям — принародно угощать тещ лакомствами. Крестные же дарили своим крестникам пшеничные пироги.
В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.
Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.
Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую «петровскую дань». Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.
Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».
Наши предки запрещали в это воскресенье есть сезонные ягоды и фрукты. Считалось, что так можно навлечь в дом беду. По этой же причине 12 июля нельзя заниматься рукоделием, а также работать в саду и огороде.
Не рекомендуется в этот день венчаться и играть свадьбу, иначе брак не будет счастливым или же продлится недолго. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, в противном случае вскоре самому придется просить милостыню.
Не стоит в этот день ругаться или сплетничать. Если проигнорировать этот совет, можно серьезно заболеть. В эту ночь, как и в предыдущую, сны будут пустые: ни хорошие, ни плохие не сбудутся.
Максимальная польза от сновидений — оценка состояния вашей творческой энергии.
Народные приметы 12 июля
- Дождь — к богатому урожаю.
- Ил в водоемах поднимается со дна — к дождю через 2−3 дня.
- После Петрова дня поет соловей — зима начнется в октябре.
- Много росы — к жарким дням.
- Погода ясная — год будет хорошим.
- Дождливый день — дождь будет еще сорок дней.