Как привлечь богатство 13 июля? Народные приметы на день Двенадцати апостолов

Народные традиции 13 июля
На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а после работы веселились до позднего вечера.
В некоторых губерниях полагалось делать из соломы куклу, наряжать ее в сарафан и украшать бусами. Эту куклу с песнями носили по селу, а после раздевали и бросали в реку.
Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой.
Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».
Лучше не надевать темные вещи. Считается, что они притянут негатив, будут провоцировать раздражение и усталость. Запрещено устраивать шумные сборища и употреблять алкогольные напитки. Наши предки были уверены, что веселье в этот день чревато серьезными проблемами и болезнями.
Нельзя оставлять кошелек пустым. Чем больше купюр в нем будет лежать в этот понедельник, тем более богатым станет будущее. Однако пересчитывать деньги не стоит, чтобы не лишиться накоплений.
13 июля не рекомендуется мириться с кем-либо. Конфликт усугубится, поправить отношения еще долго не удастся. Сны в эту ночь могут подсказать, как себя вести в ближайшее время.
Народные приметы 13 июля
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Если белые облака поднимаются против ветра, будет дождь, если по ветру — будет тепло.
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Облака желтого цвета — к дождю.
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Если утром 13 июля выпала роса, то с утра до ночи будет солнечно и жарко. Если ее нет, то пойдет дождь.
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Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно.
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Если 13 июля кукушка уже замолчала, значит, осень наступит рано, но затянется надолго, не пуская зиму.
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Овцы на пастбище ведут себя беспокойно — к дождю.