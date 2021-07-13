Как привлечь богатство 13 июля? Народные приметы на день Двенадцати апостолов

13 июля отмечено в календаре днем Двенадцати апостолов. У него есть несколько других названий: «День толоки», «День Полупетра», «Макушка лета». Народные традиции и приметы праздника — в нашем материале.

Народные традиции 13 июля

На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а после работы веселились до позднего вечера.

В некоторых губерниях полагалось делать из соломы куклу, наряжать ее в сарафан и украшать бусами. Эту куклу с песнями носили по селу, а после раздевали и бросали в реку.

Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой.

Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».

Лучше не надевать темные вещи. Считается, что они притянут негатив, будут провоцировать раздражение и усталость. Запрещено устраивать шумные сборища и употреблять алкогольные напитки. Наши предки были уверены, что веселье в этот день чревато серьезными проблемами и болезнями.

Нельзя оставлять кошелек пустым. Чем больше купюр в нем будет лежать в этот понедельник, тем более богатым станет будущее. Однако пересчитывать деньги не стоит, чтобы не лишиться накоплений.

13 июля не рекомендуется мириться с кем-либо. Конфликт усугубится, поправить отношения еще долго не удастся. Сны в эту ночь могут подсказать, как себя вести в ближайшее время.

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Народные приметы 13 июля