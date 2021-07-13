13 июля 20°C
﻿
Жизнь

Как привлечь богатство 13 июля? Народные приметы на день Двенадцати апостолов

13 июля отмечено в календаре днем Двенадцати апостолов. У него есть несколько других названий: «День толоки», «День Полупетра», «Макушка лета». Народные традиции и приметы праздника — в нашем материале.

Копилка
Копилка
CC0

Народные традиции 13 июля

На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а после работы веселились до позднего вечера.

В некоторых губерниях полагалось делать из соломы куклу, наряжать ее в сарафан и украшать бусами. Эту куклу с песнями носили по селу, а после раздевали и бросали в реку.

Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой.

Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».

Лучше не надевать темные вещи. Считается, что они притянут негатив, будут провоцировать раздражение и усталость. Запрещено устраивать шумные сборища и употреблять алкогольные напитки. Наши предки были уверены, что веселье в этот день чревато серьезными проблемами и болезнями.

Нельзя оставлять кошелек пустым. Чем больше купюр в нем будет лежать в этот понедельник, тем более богатым станет будущее. Однако пересчитывать деньги не стоит, чтобы не лишиться накоплений.

13 июля не рекомендуется мириться с кем-либо. Конфликт усугубится, поправить отношения еще долго не удастся. Сны в эту ночь могут подсказать, как себя вести в ближайшее время.

Яичница в форме сердца.
Яичница в форме сердца.
kideya.ru.
Яичница в булочке.
Яичница в булочке.
supercook.ru.
Фасолевое пюре, соус сальса, кориандр, яичница.
Фасолевое пюре, соус сальса, кориандр, яичница.
buzzfeed.com
Яичница, похожая на птицу.
Яичница, похожая на птицу.
ebaumsworld.com

Народные приметы 13 июля

  • Если белые облака поднимаются против ветра, будет дождь, если по ветру — будет тепло.

  • Облака желтого цвета — к дождю.

  • Если утром 13 июля выпала роса, то с утра до ночи будет солнечно и жарко. Если ее нет, то пойдет дождь.

  • Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно.

  • Если 13 июля кукушка уже замолчала, значит, осень наступит рано, но затянется надолго, не пуская зиму.

  • Овцы на пастбище ведут себя беспокойно — к дождю.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость