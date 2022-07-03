Народные приметы 3 июля. Что категорически запрещено делать в День Мефодия

Главные запреты в День Мефодия
Жители Руси заметили, что к Дню Мефодия поспевают хлеба. Обычно на них слетались перепела, поэтому охотники старались поймать их. Считалось, что это принесет удачу и достаток на весь год.
Категорически запрещено 3 июля рвать паутину: по поверью, это к беде. Лучше на «Мефодия» наблюдать, как трудятся пауки.
Кроме того, в День Мефодия нельзя выкидывать остатки еды. Их следует отдать животным, чтобы в доме царила благоприятная атмосфера.
Также 3 июля не рекомендуют обижаться на близких и друзей. Мелкие ссоры на «Мефодия» могут спровоцировать крупный скандал.
Народные приметы на День Мефодия
- Пауки плетут паутину 3 июля — значит, погода наладится.
- Паук не плетет новую сеть и не уничтожает старую — к непогоде.
- Муравьи прячутся в День Мефодия — жди сильного ветра.
- Перепела кричат — к дождю.