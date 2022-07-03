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Жизнь

Народные приметы 3 июля. Что категорически запрещено делать в День Мефодия

День Мефодия, или «Мефодий», отмечают в народе 3 июля. Что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник — в материале altapress.ru.

Жажда. Птица
Жажда. Птица
СС0

Главные запреты в День Мефодия

Жители Руси заметили, что к Дню Мефодия поспевают хлеба. Обычно на них слетались перепела, поэтому охотники старались поймать их. Считалось, что это принесет удачу и достаток на весь год.

Категорически запрещено 3 июля рвать паутину: по поверью, это к беде. Лучше на «Мефодия» наблюдать, как трудятся пауки.

Кроме того, в День Мефодия нельзя выкидывать остатки еды. Их следует отдать животным, чтобы в доме царила благоприятная атмосфера.

Также 3 июля не рекомендуют обижаться на близких и друзей. Мелкие ссоры на «Мефодия» могут спровоцировать крупный скандал.

Народные приметы на День Мефодия

  • Пауки плетут паутину 3 июля — значит, погода наладится.
  • Паук не плетет новую сеть и не уничтожает старую — к непогоде.
  • Муравьи прячутся в День Мефодия — жди сильного ветра.
  • Перепела кричат — к дождю.
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