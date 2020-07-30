Народные приметы 30 июля: что можно и нельзя делать на Марину Лазоревую

30 июля отмечается народно-христианский праздник Марина Лазоревая. По-другому его называют Марина и Лазарь, Марина с Лазарем, Огненная Мария, Опалена Мария и Маринден. Рассказываем, с какими народными приметами связан этот день, а также, что сегодня можно и нельзя делать.

Кто такая святая Марина

Святая Марина родилась в малоазийской области Писидии в городе Антиохии и была дочерью языческого жреца Эдессия. Девушка в 12 лет приняла христианство, за это отец выгнал ее из дома, и Марина стала пастушкой.

Восхищенный ее красотой римский префект Олимврий предложил девушке выйти за него замуж, но с одним условием. Она должна была отречься от Христа. Марина отказалась, а разозленный префект отдал приказ подвергнуть ее пыткам. А позже — казнить.

Святую Марину казнили в возрасте 16 лет приблизительно в конце 3 — начале 4 века.

В народе святую Марину ассоциировали с большим дождем, а преподобного Лазаря — с блеском молний. Именно поэтому и сложилось название праздника «Марина Лазоревая». Святых считали защитниками от огня и засухи.

Что можно делать на Марину Лазоревую

Наши предки в этот день молились о послании дождей на землю и спасении хлебных полей от молний.

Дождь. Михаил Хаустов

Верующие обращались к Марине с молитвами защитить домочадцев от плохого самочувствия и болезней.

В этот день на обеденном столе обязательно должно было быть блюдо из морепродуктов. Например, из моллюсков, рыбы или водорослей.

Также 30 июля начиналась подготовка к Ильину дню, который отмечается 2 августа.

Что нельзя делать на Марину Лазоревую

30 июля нельзя играть свадьбы или же свататься. В противном случае, в браке вас будет ждать множество бытовых проблем.

Также следует воздержаться от принятия важных решение. Они повлекут за собой регулярные ссоры.

Наши предки говорили, что сегодня нельзя тратить много денег. Нужно экономить, тогда в дом придут богатство и счастье.

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На Марину Лазоревую запрещалось смотреть на молнию. В давние времена с этим поверьем была связана одна известная легенда о морской царевне Марине и ее отце морском царе. Девушка убежала от него на землю, и он в день ее рождения вспоминает беглянку и в гневе пускает в небо огненные стрелы. Считалось, что эти молнии иссушают зрение.

Народные приметы 30 июля