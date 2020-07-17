Народные приметы 17 июля: что нельзя делать на Андрея Наливу

17 июля отмечается народно-христианский праздник Андрей Налива. По-другому его называют День Андрея Наливы, Андрей, Наливы и Налив озимых. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

Народные традиции 17 июля

В этот день было принято подавать на стол овсяную кашу. Только не сладкую, а подсоленную со шкварками и жареным луком. Также блюдом дня считалась разнообразная выпечка из овса.

На Андрея многие проводили обряды призыва дождя для того, чтобы засуха не погубила весь урожай.

На Наливу продолжается заготовка сена на зиму. Для этого мужчины выходили в поле на покос.

17 июля принято кормить лошадей овсом. Овсяную шелуху обдавали кипятком, а после давали коням подышать паром, чтобы они не болели.

Овес. Молоко. Зерна СС0

По народным поверьям, 17 июля было опасным днем. В этот день старались не предпринимать нового, не брать и не отдавать долги. Путешествия, торговлю и планирование откладывали на вторую половину дня.

Народные приметы 17 июля

Много ос — зимой будет достаточно холодно.

Облака сбиваются в кучи — к погожим дням.

Если 17 июля идет дождь , и куры от него прячутся , то такая погода задержится надолго.

и куры от него прячутся то такая погода задержится надолго. Чем больше в радуге зеленого цвета , тем сильнее будет идти дождь.

тем сильнее будет идти дождь. Если овес уже наполовину вырос , то он уродит хорошо.

то он уродит хорошо. Много ягод в лесу к этому сроку — к холодной зиме.

Стрижи внезапно исчезают — перед затяжным ненастьем.

Именинники 17 июля

Андрей, Александр, Алексей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Федор, Анастасия, Мария, Ольга.