Народные приметы 29 июля: что ни в коем случае нельзя делать на Финогеев день

Народные традиции 29 июля
В этот день все люди старались обходить стороной лес. Согласно народному поверью, в этот период по нему гуляет нечистая сила. Если все же нужно было пройти мимо леса, то это делали очень тихо, не привлекая к себе никакого внимания.
Во многих районах в этот день начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. После работы его с песнями несли на гумно и сохраняли для будущих обрядов. Например, с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.
По окончании жатвы пожилые женщины заплетали на этой полосе косу из колосьев. Ее ни в коем случае нельзя было срезать, так как она служила неким жертвоприношением древнему богу.
После Финогеева дня на столе постоянно появлялись блюда их грибов.
Народные приметы 29 июля
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С Финогея день на зной, ночь на холод.
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Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь.
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На Финогея туман — пора собираться в лес по грибы.
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29 июля льет дождь — сено запреет.
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Дождливый день — к хорошему сбору урожая.
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По небу парят коршуны — к засухе.
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Если мыши-полевки в этот день поедают колосья — зима будет затяжная и морозная.