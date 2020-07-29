Народные приметы 29 июля: что ни в коем случае нельзя делать на Финогеев день

29 июля отмечается народно-христианский праздник Финогеев день. По-другому его называют Афиногенов день, Финогей, День Финогея, Финогены-зажинки и Афиноген. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 июля

В этот день все люди старались обходить стороной лес. Согласно народному поверью, в этот период по нему гуляет нечистая сила. Если все же нужно было пройти мимо леса, то это делали очень тихо, не привлекая к себе никакого внимания.

Во многих районах в этот день начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. После работы его с песнями несли на гумно и сохраняли для будущих обрядов. Например, с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.

По окончании жатвы пожилые женщины заплетали на этой полосе косу из колосьев. Ее ни в коем случае нельзя было срезать, так как она служила неким жертвоприношением древнему богу.

Грибы маринованные. СС0

После Финогеева дня на столе постоянно появлялись блюда их грибов.

Народные приметы 29 июля