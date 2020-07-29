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Жизнь

Народные приметы 29 июля: что ни в коем случае нельзя делать на Финогеев день

29 июля отмечается народно-христианский праздник Финогеев день. По-другому его называют Афиногенов день, Финогей, День Финогея, Финогены-зажинки и Афиноген. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Лес. Ель
Лес. Ель
СС0

Народные традиции 29 июля

В этот день все люди старались обходить стороной лес. Согласно народному поверью, в этот период по нему гуляет нечистая сила. Если все же нужно было пройти мимо леса, то это делали очень тихо, не привлекая к себе никакого внимания.

Во многих районах в этот день начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. После работы его с песнями несли на гумно и сохраняли для будущих обрядов. Например, с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.

По окончании жатвы пожилые женщины заплетали на этой полосе косу из колосьев. Ее ни в коем случае нельзя было срезать, так как она служила неким жертвоприношением древнему богу.

Грибы маринованные.
Грибы маринованные.
СС0

После Финогеева дня на столе постоянно появлялись блюда их грибов.

Народные приметы 29 июля

  • С Финогея день на зной, ночь на холод.

  • Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь.

  • На Финогея туман — пора собираться в лес по грибы.

  • 29 июля льет дождь — сено запреет.

  • Дождливый день — к хорошему сбору урожая.

  • По небу парят коршуны — к засухе.

  • Если мыши-полевки в этот день поедают колосья — зима будет затяжная и морозная.

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