Народные приметы 11 июля: что ни в коем случае нельзя делать на Крапивное заговенье

11 июля отмечается народно-христианский праздник Крапивное заговенье. По-другому его называют Крапивные заговины, Конец Петрова поста и канун Петрова дня. Рассказываем, почему нельзя выходить замуж и как найти клад в этот день.

Народные традиции 11 июля

В этот день крапиве приписывали особые свойства. Наши предки верили, что она является оберегом от всего зла. Поэтому ее развешивали по всему дому и прятали под дорожку на крыльце.

На Крапивное заговенье утраивали ночные гулянья с песнями, плясками, хороводами и играми. Сегодня все желающие обрести счастье искали редкое растение «Петров крест». Оно обладало особой силой и могло принести своему владельцу как большую удачу, так и ценный клад.

На Крапивное заговенье также было принято топить баню и париться.

Веники для бани. открытые источники

Считалось, что 11 июля ни в коем случае нельзя выходить замуж. Это сулило в будущем еще два брака.

Народные приметы 11 июля