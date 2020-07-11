Народные приметы 11 июля: что ни в коем случае нельзя делать на Крапивное заговенье

Народные традиции 11 июля
В этот день крапиве приписывали особые свойства. Наши предки верили, что она является оберегом от всего зла. Поэтому ее развешивали по всему дому и прятали под дорожку на крыльце.
На Крапивное заговенье утраивали ночные гулянья с песнями, плясками, хороводами и играми. Сегодня все желающие обрести счастье искали редкое растение «Петров крест». Оно обладало особой силой и могло принести своему владельцу как большую удачу, так и ценный клад.
На Крапивное заговенье также было принято топить баню и париться.
Считалось, что 11 июля ни в коем случае нельзя выходить замуж. Это сулило в будущем еще два брака.
Народные приметы 11 июля
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Кукушка замолчала — будет ранняя зима с большим количеством снега.
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Лес без ветра шумит — к дождю.
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Кто начнет косьбу раньше Петрова дня, того Бог покарает так, что ни один лекарь или целитель не сможет его излечить.
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Крапивный холст, сплетенный в этот день, избавляет от боли в пояснице. Собирать растение лучше голыми руками — тогда и суставы болеть не будут, и кровь омолодится.