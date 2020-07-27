27 июля отмечается народно-христианский праздник День Акилы. По-другому его называют Акилов день, Акилы Соломенного, Акила Соломенный и Дозоры. Рассказываем, с какими народными приметами и обычаями связан этот день.

Народные традиции 27 июля

Наши предки 27 июля обязательно задабривали Полевого. Специально для него в конце дня в последнем ряду срезанных злаков крестьяне оставляли небольшой сноп колосьев и ставили рядом кашу в горшочке. Считалось, что после такого обряда Полевой помогал сберечь посев от всех бед.

В этот день люди боялись грозы, а своим «спасителем» во время нее считали орешник и тополь. Именно под этими деревьями и прятались в старину.

После продолжительных дождей и гроз начинали расти грибы. Поэтому в Акилов день дети отправлялись в лес их собирать. Вечером хозяйки готовили праздничные блюда, а избытки грибов сушили на зиму.

Мужчины в это время занимались другими важными делами — сенокосом и уборкой урожая.

От непогоды у наших предков существовал особый заговор.

«Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица».

Ветер. CC0

27 июля еще называли Кочанником, потому что с этого дня начинали свертываться кочаны капусты.

Народные приметы 27 июля