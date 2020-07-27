Народные традиции 27 июля
Наши предки 27 июля обязательно задабривали Полевого. Специально для него в конце дня в последнем ряду срезанных злаков крестьяне оставляли небольшой сноп колосьев и ставили рядом кашу в горшочке. Считалось, что после такого обряда Полевой помогал сберечь посев от всех бед.
В этот день люди боялись грозы, а своим «спасителем» во время нее считали орешник и тополь. Именно под этими деревьями и прятались в старину.
После продолжительных дождей и гроз начинали расти грибы. Поэтому в Акилов день дети отправлялись в лес их собирать. Вечером хозяйки готовили праздничные блюда, а избытки грибов сушили на зиму.
Мужчины в это время занимались другими важными делами — сенокосом и уборкой урожая.
От непогоды у наших предков существовал особый заговор.
«Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица».
27 июля еще называли Кочанником, потому что с этого дня начинали свертываться кочаны капусты.
Народные приметы 27 июля
-
Если 27 июля нет осадков, то осень будет не дождливой.
-
Если вечером наблюдалось скопление в небе летучих мышей, значит 28 июля вполне вероятно будет жарко.
-
Восходящее солнце огненного цвета, и на небе много облаков — к дождю.
-
Кучевые облака на 27 июля — похолодание.
-
На Акилу наступают дождливые дни, вырастают грибы.