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Жизнь

Народные приметы 24 июля: что нужно обязательно сделать на День Акилы

27 июля отмечается народно-христианский праздник День Акилы. По-другому его называют Акилов день, Акилы Соломенного, Акила Соломенный и Дозоры. Рассказываем, с какими народными приметами и обычаями связан этот день.

Грибы.
Грибы.
СС0.

Народные традиции 27 июля

Наши предки 27 июля обязательно задабривали Полевого. Специально для него в конце дня в последнем ряду срезанных злаков крестьяне оставляли небольшой сноп колосьев и ставили рядом кашу в горшочке. Считалось, что после такого обряда Полевой помогал сберечь посев от всех бед.

В этот день люди боялись грозы, а своим «спасителем» во время нее считали орешник и тополь. Именно под этими деревьями и прятались в старину.

После продолжительных дождей и гроз начинали расти грибы. Поэтому в Акилов день дети отправлялись в лес их собирать. Вечером хозяйки готовили праздничные блюда, а избытки грибов сушили на зиму.

Мужчины в это время занимались другими важными делами — сенокосом и уборкой урожая.

От непогоды у наших предков существовал особый заговор.

«Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица».

Ветер.
Ветер.
CC0

27 июля еще называли Кочанником, потому что с этого дня начинали свертываться кочаны капусты.

Народные приметы 27 июля

  • Если 27 июля нет осадков, то осень будет не дождливой.

  • Если вечером наблюдалось скопление в небе летучих мышей, значит 28 июля вполне вероятно будет жарко.

  • Восходящее солнце огненного цвета, и на небе много облаков — к дождю.

  • Кучевые облака на 27 июля — похолодание.

  • На Акилу наступают дождливые дни, вырастают грибы.

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