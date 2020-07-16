Народные приметы 16 июля: что нужно сделать на Маков день и как избежать неудач

Народные традиции 16 июля
В этот день крестьяне сыпали зерно в одно, три или десять колодцев, отожествляя множество маковы зерен с множеством капель дождя.
Прекрасным оберегом от злых духов считался собранный в этот день мак.
Было принято в сухие дни укладывать в стога сено. Также существовала примета, что последний стог сена стоит разбросать по лугам. Таким образом задабривали Стожаров.
Плохой приметой в Маков день было начинать новые свершения. Любое новое дело, начатое в Маков день, грозило обернуться неудачей.
Чтобы защитить жениха с невестой от колдунов, невесте в ботинок сыпали маковые зерна — пока ведьма маковые зерна не пересчитает, не сможет двинутся дальше и навредить молодым.
Народные приметы на Мокия и Демида
- Ежели стожар горит, смело иди на медведей.
- Если прогремел тихий, отдаленный гром — дождь пройдет слабый.
- Обилие комаров, летающих кругом — к хорошей погоде на долгие недели.
- Если погода 16 июля день была плохая, ожидали скорых затяжных холодов.
- Если во время дождя гром гремит беспрерывно, то непогода продлится несколько дней.
- Хороший урожай щавеля — к теплой зиме.
- Паук не сидит в гнезде, а ткет паутину — в ближайшее время не будет плохой погоды.
- Если в воздухе кишит мошкарой, то в ближайшую неделю погода не испортится.