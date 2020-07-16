Народные приметы 16 июля: что нужно сделать на Маков день и как избежать неудач

16 июля отмечается народно-христианский праздник Маков день. По-другому его называют Мокей, Мокий и Демид и Стожар. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 16 июля

В этот день крестьяне сыпали зерно в одно, три или десять колодцев, отожествляя множество маковы зерен с множеством капель дождя.

Прекрасным оберегом от злых духов считался собранный в этот день мак.

Было принято в сухие дни укладывать в стога сено. Также существовала примета, что последний стог сена стоит разбросать по лугам. Таким образом задабривали Стожаров.

Плохой приметой в Маков день было начинать новые свершения. Любое новое дело, начатое в Маков день, грозило обернуться неудачей.

Чтобы защитить жениха с невестой от колдунов, невесте в ботинок сыпали маковые зерна — пока ведьма маковые зерна не пересчитает, не сможет двинутся дальше и навредить молодым.

Мак , цветы. открытые источники в интернете

Народные приметы на Мокия и Демида