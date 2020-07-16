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Жизнь

Народные приметы 16 июля: что нужно сделать на Маков день и как избежать неудач

16 июля отмечается народно-христианский праздник Маков день. По-другому его называют Мокей, Мокий и Демид и Стожар. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Мак.
Мак.
СС0

Народные традиции 16 июля

В этот день крестьяне сыпали зерно в одно, три или десять колодцев, отожествляя множество маковы зерен с множеством капель дождя.

Прекрасным оберегом от злых духов считался собранный в этот день мак.

Было принято в сухие дни укладывать в стога сено. Также существовала примета, что последний стог сена стоит разбросать по лугам. Таким образом задабривали Стожаров.

Плохой приметой в Маков день было начинать новые свершения. Любое новое дело, начатое в Маков день, грозило обернуться неудачей.

Чтобы защитить жениха с невестой от колдунов, невесте в ботинок сыпали маковые зерна — пока ведьма маковые зерна не пересчитает, не сможет двинутся дальше и навредить молодым.

Мак, цветы.
Мак, цветы.
открытые источники в интернете

Народные приметы на Мокия и Демида

  • Ежели стожар горит, смело иди на медведей.
  • Если прогремел тихий, отдаленный гром — дождь пройдет слабый.
  • Обилие комаров, летающих кругом — к хорошей погоде на долгие недели.
  • Если погода 16 июля день была плохая, ожидали скорых затяжных холодов.
  • Если во время дождя гром гремит беспрерывно, то непогода продлится несколько дней.
  • Хороший урожай щавеля — к теплой зиме.
  • Паук не сидит в гнезде, а ткет паутину — в ближайшее время не будет плохой погоды.
  • Если в воздухе кишит мошкарой, то в ближайшую неделю погода не испортится.
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