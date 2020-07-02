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Жизнь

Народные приметы 2 июля: что нужно сделать на Зосиму Пчельника

2 июля отмечается народно-христианский праздник Зосима Пчельник. По-другому его называют Зосима, Иов и День пасечника. Рассказываем, с каким народными приметами и традициями связан этот день.

Пчела.
Пчела.
СС0

Народные традиции 2 июля

В этот день пчеловоды проводили определенные обычаи для того, чтобы сбор меда был удачливым. Например, под крышу, где располагались ульи, селили птиц. Так они отгоняли от пчел различных вредителей.

Сегодня на пчельнике размещали не только заселенные, но и пустые ульи, чтобы никто из посторонних не знал точное количество: считать пчел было нельзя — переведутся.

Наши предки верили, если 2 июля помолиться святому Иову, то с несправедливо обвиненных могут быть сняты все обвинения.

На пасеке Андрея Квинта.
На пасеке Андрея Квинта.
Анна Зайкова.

Народные приметы 2 июля

  • Летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.
  • Если пчёлы сидят на стенках улья — следует ждать сильной жары.
  • Если пчелы стали чаще жалить людей и стали очень злыми — то быть засухе.
  • Зосима — пчелы меда запасают.
  • Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи.
  • Пчела жалит только грешника.
  • Пчел разорить — что человека убить.
  • Без Бога не до порога, а без Зосимы-Савватия — не до улья.
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