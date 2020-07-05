Народные приметы 5 июля: что обязательно нужно сделать на Евсеев день

5 июля отмечается народно-христианский праздник Евсеев день. По-другому его называют День Евсея, Ульянин день и День Ульяны и Евсевия. Рассказываем, почему его называют днем встреч и романтики и как обрести душевное спокойствие в этот день.

Народные традиции 5 июля

5 июля было принято обязательно чистить колодцы. Так она будет чистой и особенно здоровой.

Этот день в давние времена посвящали повседневной работе. Хлопотали по хозяйству, трудились на огородах и косили сено.

Сегодня также собирали купальницу. А на следующий день из нее делали банные веники.

День называли днем встреч и романтики. Говорили, если Ульян не нашел свою Ульяну, то теперь она сама его нашла.

Родившиеся 5 июля находились под покровительством сосен и ель. Если в трудную минуту обнять в лесу одно из деревьев, то вскоре получится найти душевное спокойствие.

Лес , сосны. CC0

Народные приметы 5 июля