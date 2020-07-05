Народные приметы 5 июля: что обязательно нужно сделать на Евсеев день

Народные традиции 5 июля
5 июля было принято обязательно чистить колодцы. Так она будет чистой и особенно здоровой.
Этот день в давние времена посвящали повседневной работе. Хлопотали по хозяйству, трудились на огородах и косили сено.
Сегодня также собирали купальницу. А на следующий день из нее делали банные веники.
День называли днем встреч и романтики. Говорили, если Ульян не нашел свою Ульяну, то теперь она сама его нашла.
Родившиеся 5 июля находились под покровительством сосен и ель. Если в трудную минуту обнять в лесу одно из деревьев, то вскоре получится найти душевное спокойствие.
Народные приметы 5 июля
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Хороший улов рыбы — к урожаю хлеба.
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Дождь идет днем — жди хорошего урожая.
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Жаркий день 5 июля — в декабре ударят морозы.
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Месяц ярко мерцает на вечернем небе — удастся собрать богатый урожай.
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Много комаров — ближайшие дни будут ясными и теплыми.
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Если домашняя птица чистит перья, купается в дорожной пыли или сидит, нахохлившись, то в ближайшее время будет ненастье.
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Если в Ульянин день рыба хорошо клюет, то будет много хлеба.