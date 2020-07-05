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Жизнь

Народные приметы 5 июля: что обязательно нужно сделать на Евсеев день

5 июля отмечается народно-христианский праздник Евсеев день. По-другому его называют День Евсея, Ульянин день и День Ульяны и Евсевия. Рассказываем, почему его называют днем встреч и романтики и как обрести душевное спокойствие в этот день.

Купальница азиатская (огоньки, жарки).
Купальница азиатская (огоньки, жарки).
commons.wikimedia.org, Чан

Народные традиции 5 июля

5 июля было принято обязательно чистить колодцы. Так она будет чистой и особенно здоровой.

Этот день в давние времена посвящали повседневной работе. Хлопотали по хозяйству, трудились на огородах и косили сено.

Сегодня также собирали купальницу. А на следующий день из нее делали банные веники.

День называли днем встреч и романтики. Говорили, если Ульян не нашел свою Ульяну, то теперь она сама его нашла.

Родившиеся 5 июля находились под покровительством сосен и ель. Если в трудную минуту обнять в лесу одно из деревьев, то вскоре получится найти душевное спокойствие.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

Народные приметы 5 июля

  • Хороший улов рыбы — к урожаю хлеба.

  • Дождь идет днем — жди хорошего урожая.

  • Жаркий день 5 июля — в декабре ударят морозы.

  • Месяц ярко мерцает на вечернем небе — удастся собрать богатый урожай.

  • Много комаров — ближайшие дни будут ясными и теплыми.

  • Если домашняя птица чистит перья, купается в дорожной пыли или сидит, нахохлившись, то в ближайшее время будет ненастье.

  • Если в Ульянин день рыба хорошо клюет, то будет много хлеба.

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