Народные приметы 10 июля: что обязательно нужно сделать на Самсона Сеногноя

Народные традиции 10 июля
В этот день было принято молиться святому Самсону, чтобы не пошел дождь. Он затрудняет и делает невозможным покос.
А именно с 10 июля начинается пора сенокоса. Поэтому весь день молодые и взрослые люди проводили в поле. Так как от количества собранного сена зависело то, как перезимуют домашние животные.
Особо почитали на Самсона странников. Если в это время они проходили мимо какого-то населенного пункта, то их обязательно приглашали в дом, кормили и оставляли на ночлег. Утром, когда гости собирались в путь, с собой им давали немного еды и денег.
Своеобразной приметой было накормить гостя кашей, щедро заправленной маслом. Если ее съедали полностью, то урожай будет хорошим. Если же нет, то урожай будет плохим, а зима суровой.
Народные приметы 10 июля
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Если 10 июля идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель. Если ясно и солнечно, то последующие 7 недель дождя не будет.
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Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.
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Кучерявые облака плывут с севера — к засухе, а с запада — к ненастью.
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Самсон сено загнаивает.
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Сырой сенокос сулит ненастье.
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Вьюнок закрыл лепестки — к скорому ненастью.
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Сено зеленого цвета на Самсона — будет много гречишной каши, а почерневшее — к урожаю проса.