Народные приметы 10 июля: что обязательно нужно сделать на Самсона Сеногноя

10 июля отмечается народно-христиански праздник Самсон Сеногной. По-другому его называют День Самсона, Самсонов день, День странников, Покос и Самсон солнечный. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 10 июля

В этот день было принято молиться святому Самсону, чтобы не пошел дождь. Он затрудняет и делает невозможным покос.

А именно с 10 июля начинается пора сенокоса. Поэтому весь день молодые и взрослые люди проводили в поле. Так как от количества собранного сена зависело то, как перезимуют домашние животные.

Особо почитали на Самсона странников. Если в это время они проходили мимо какого-то населенного пункта, то их обязательно приглашали в дом, кормили и оставляли на ночлег. Утром, когда гости собирались в путь, с собой им давали немного еды и денег.

Хозяйки горницы встречают своих гостей чаркою. Анна Зайкова

Своеобразной приметой было накормить гостя кашей, щедро заправленной маслом. Если ее съедали полностью, то урожай будет хорошим. Если же нет, то урожай будет плохим, а зима суровой.

Народные приметы 10 июля