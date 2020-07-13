Народные приметы 13 июля: что обязательно нужно сделать в День Двенадцати апостолов

Народные традиции 13 июля
В православном календаре это дата почтения всех 12-ти святых апостолов: Андрея, Варфоломея, Иакова Алфеева, Иакова Зеведеева, Иоанна, Иуды Иаковля, Матфея, Матфия, Петра, Симона, Филиппа и Фомы.
На Руси 13 июля было принято чествовать лето, которое вступало в свою самую жаркую пору. Вечером этого же дня жители некоторых селений делали куклу из соломы. Наряжали ее в лучшие наряды и украшения, а после проносили по деревне с песнями и танцами. К ночи куклу разряжали и отправляли вплавь по какому-либо водоему.
В этот день, как и на Пасху, существовал обычай красить яйца. Чаще их красили в желтый цвет.
13 июля девушки обязательно гадали на суженого. Для этого они собирали 12 цветов с разных лугов и полей и клали их под подушку. Кто в эту ночь снился, тот вскоре звал замуж.
Народные приметы 13 июля
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Если белые облака поднимаются против ветра, будет дождь, если по ветру — будет тепло.
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Облака желтого цвета — к дождю.
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Если утром 13 июля выпала роса, то с утра до ночи будет солнечно и жарко. Если ее нет, то пойдет дождь.
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Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно.
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Если 13 июля кукушка уже замолчала, значит, осень наступит рано, но затянется надолго, не пуская зиму.
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Овцы на пастбище ведут себя беспокойно — к дождю.
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Назначить встречу в первой половине дня — к неприятному ее исходу.