Народные приметы 13 июля: что обязательно нужно сделать в День Двенадцати апостолов

13 июля отмечается народно-христианский праздник Двенадцать апостолов. По-другому его называют День толоки, День Полупетра, Макушка лета и День двенадцати апостолов. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 13 июля

В православном календаре это дата почтения всех 12-ти святых апостолов: Андрея, Варфоломея, Иакова Алфеева, Иакова Зеведеева, Иоанна, Иуды Иаковля, Матфея, Матфия, Петра, Симона, Филиппа и Фомы.

На Руси 13 июля было принято чествовать лето, которое вступало в свою самую жаркую пору. Вечером этого же дня жители некоторых селений делали куклу из соломы. Наряжали ее в лучшие наряды и украшения, а после проносили по деревне с песнями и танцами. К ночи куклу разряжали и отправляли вплавь по какому-либо водоему.

В этот день, как и на Пасху, существовал обычай красить яйца. Чаще их красили в желтый цвет.

Цветы. Поле. Девушка СС0

13 июля девушки обязательно гадали на суженого. Для этого они собирали 12 цветов с разных лугов и полей и клали их под подушку. Кто в эту ночь снился, тот вскоре звал замуж.

Народные приметы 13 июля