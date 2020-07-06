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Жизнь

Народные приметы 6 июля: что обязательно нужно сделать в канун Ивана Купала

6 июля отмечается народно-христианский праздник Аграфена Купальница. По-другому его называют Агрофена, Купальница, канун Ивана Купалы и Ивановские ночи. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Лето. Трава.
Лето. Трава.
СС0

Народные традиции 6 июля

На Аграфену было принять ходить в баню. Пол там застилали свежею травой и девушки парились свежими вениками из целебных трав.

Чтобы куры лучше неслись, в этот день хозяйки варили все имеющиеся в доме яйца.

Ночью было принято рвать цветы Иван-да-Марья. Считалось, если положить их в углы избы, то вор не зайдет в ваш дом.

6 июля заготавливали веники на весь будущий год. Их делали не только из березы, но и из других различных деревьев, которые встречались в лесу.

На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
На Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара.
Олег Богданов

В ночь с Аграфены на Ивана говорили: «До восхода солнца, чтобы никто тебя не видел, рви чернобыльник; под корнем найдешь уголь; он от многих болезней облегчение доставляет — от брюха, тошноты и прочее. Если увидят тебя за этим делом — уголь уйдет в землю».

Народные приметы 6 июля

  • Если сеять репу 6 июля, то весь урожай будет хорошим.

  • Не слышно соловьиных трелей — пора готовиться к сбору ячменя.

  • Муравьи спешат спрятаться в норки — к скорому сильному ненастью с ветром и грозой.

  • На Аграфену пошел дождь, через 5 дней жди солнца.

  • Летняя страда — позаботятся Купальница и Купала.

  • Мойся белее, будешь милее.

  • На Иванову ночь виноград сок набирает.

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