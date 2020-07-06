Народные приметы 6 июля: что обязательно нужно сделать в канун Ивана Купала

Народные традиции 6 июля
На Аграфену было принять ходить в баню. Пол там застилали свежею травой и девушки парились свежими вениками из целебных трав.
Чтобы куры лучше неслись, в этот день хозяйки варили все имеющиеся в доме яйца.
Ночью было принято рвать цветы Иван-да-Марья. Считалось, если положить их в углы избы, то вор не зайдет в ваш дом.
6 июля заготавливали веники на весь будущий год. Их делали не только из березы, но и из других различных деревьев, которые встречались в лесу.
В ночь с Аграфены на Ивана говорили: «До восхода солнца, чтобы никто тебя не видел, рви чернобыльник; под корнем найдешь уголь; он от многих болезней облегчение доставляет — от брюха, тошноты и прочее. Если увидят тебя за этим делом — уголь уйдет в землю».
Народные приметы 6 июля
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Если сеять репу 6 июля, то весь урожай будет хорошим.
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Не слышно соловьиных трелей — пора готовиться к сбору ячменя.
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Муравьи спешат спрятаться в норки — к скорому сильному ненастью с ветром и грозой.
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На Аграфену пошел дождь, через 5 дней жди солнца.
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Летняя страда — позаботятся Купальница и Купала.
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Мойся белее, будешь милее.
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На Иванову ночь виноград сок набирает.