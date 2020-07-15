Народные приметы 15 июля: как обрести любовь и что обязательно нужно сделать на Берегиню

Народные традиции 15 июля
15 июля девушки выходили за пределы деревни и шли к березам. У них просили благополучия, защиты и большой любви. Для этого дереву нужно было обязательно поклониться и вслух произнести свое самое сокровенное желание.
Также дерево сегодня садили около дома. Люди верили, что оно оберегает от всего зла.
С этого дня начинали сбор разных сортов вишни. А самый богатый урожай можно было собрать при загущенных посадках.
Накануне дня было принято наблюдать за листьями на деревьях. Наступление ранней осени и зимы предвещало появление желтых листочков.
В этот праздник люди выходили в поле и умывались родниковой водой. А после обязательно вытирались вышитым полотенцем. Считалось, что такой обряд возвращал утраченное здоровье и возобновлял душевные силы.
Народные приметы 15 июля
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15 июля — начало поры «цветения» воды.
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Хорошо видно, как плещется сазан — к солнечным и теплым дням.
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В лесу появилось много ягод к 15 июля — зима будет морозной.
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Если в праздник Берегини выйти в поле, умыться родниковой водой и растереться вышитым полотенцем, то можно вернуть утраченное здоровье и возобновить душевные силы.