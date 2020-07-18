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Жизнь

Народные приметы 18 июля: зачем сегодня обязательно нужно наблюдать за луной

18 июля отмечается народно-христианский праздник Афанасьев день. По-другому его называют Афанасий, Афанасий Афонский, День Афанасия и Лунный праздник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день, а также почему сегодня каждому человеку обязательно нужно понаблюдать за луной.

Луна
Луна
CC0

Народные традиции 18 июля

18 июля вечером наблюдали за месяцем. Если он «играл», например, прятался за облака, казался перебегающим и меняющим цвет, то стоило ожидать хорошего урожая.

Этот день считался также праздником месяца. Если он светил ярко и ясно, то предстоящая осень была теплой и сухой.

Небесное светило сегодня переставало быть холодным, становилось теплым и было готово одарить всех своей силой. Если в вечернее время долго наблюдать за ним, то можно было даже укрепить здоровье. У наших предков по этому поводу существовала особая поговорка: «Глядеть, как месяц играет, — силы копить».

В День Афанасия также начинали заготавливать различные растения. Для изготовления лекарств, в качестве оберегов и тому подобное.

Луна 2020.
Луна 2020.
www.instagram.com/matt_snookes_photography

Народные приметы 18 июля

  • Если 18 июля листья картофеля обращены к небу, дождя не будет.

  • Ворон летает высоко — к хорошей погоде.

  • Радуга утром или в полдень на западе — к усилению ветра.

  • Созревает рожь — хорошо клюет угорь.

  • Облака желтого цвета — к скорому дождю.

  • Ясный играющий месяц говорит о том, что осень будет теплой и солнечной.

  • Месяц кажется зеленоватым — скоро начнется дождь.

  • Если в июле жарко, то в декабре будет морозно.

  • Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а гулкий — к ливню.

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