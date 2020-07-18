Народные приметы 18 июля: зачем сегодня обязательно нужно наблюдать за луной

Народные традиции 18 июля
18 июля вечером наблюдали за месяцем. Если он «играл», например, прятался за облака, казался перебегающим и меняющим цвет, то стоило ожидать хорошего урожая.
Этот день считался также праздником месяца. Если он светил ярко и ясно, то предстоящая осень была теплой и сухой.
Небесное светило сегодня переставало быть холодным, становилось теплым и было готово одарить всех своей силой. Если в вечернее время долго наблюдать за ним, то можно было даже укрепить здоровье. У наших предков по этому поводу существовала особая поговорка: «Глядеть, как месяц играет, — силы копить».
В День Афанасия также начинали заготавливать различные растения. Для изготовления лекарств, в качестве оберегов и тому подобное.
Народные приметы 18 июля
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Если 18 июля листья картофеля обращены к небу, дождя не будет.
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Ворон летает высоко — к хорошей погоде.
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Радуга утром или в полдень на западе — к усилению ветра.
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Созревает рожь — хорошо клюет угорь.
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Облака желтого цвета — к скорому дождю.
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Ясный играющий месяц говорит о том, что осень будет теплой и солнечной.
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Месяц кажется зеленоватым — скоро начнется дождь.
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Если в июле жарко, то в декабре будет морозно.
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Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а гулкий — к ливню.