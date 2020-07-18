Народные приметы 18 июля: зачем сегодня обязательно нужно наблюдать за луной

18 июля отмечается народно-христианский праздник Афанасьев день. По-другому его называют Афанасий, Афанасий Афонский, День Афанасия и Лунный праздник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день, а также почему сегодня каждому человеку обязательно нужно понаблюдать за луной.

Народные традиции 18 июля

18 июля вечером наблюдали за месяцем. Если он «играл», например, прятался за облака, казался перебегающим и меняющим цвет, то стоило ожидать хорошего урожая.

Этот день считался также праздником месяца. Если он светил ярко и ясно, то предстоящая осень была теплой и сухой.

Небесное светило сегодня переставало быть холодным, становилось теплым и было готово одарить всех своей силой. Если в вечернее время долго наблюдать за ним, то можно было даже укрепить здоровье. У наших предков по этому поводу существовала особая поговорка: «Глядеть, как месяц играет, — силы копить».

В День Афанасия также начинали заготавливать различные растения. Для изготовления лекарств, в качестве оберегов и тому подобное.

Народные приметы 18 июля