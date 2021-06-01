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Жизнь

Как привлечь деньги и стабильность 1 июня. Народные приметы на день Ивана

1 июня отмечается народно-христианский праздник — день Ивана Долгого. Иначе он называется: «Иванов день», «Оберег Нивы». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Народные традиции 1 июня

В этот день было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей: от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.

Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».

Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.

В народе замечали: если на Ивана (Иоанна) Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, должны сбыться в течение 3 дней. Не рекомендуется грудного ребёнка оставлять одного в комнате. Малыш, которому не исполнился год, может сильно испугаться темных сил. Это наложит отпечаток на его дальнейшую судьбу.

Барнаул. Фонтан. Лето. Тепло.
Барнаул. Фонтан. Лето. Тепло.
Михаил Хаустов
Солнце, лето, тепло.
Солнце, лето, тепло.
altapress.ru
Цветы. Тепло.
Цветы. Тепло.
Михаил Хаустов
Тепло в Барнауле.
Тепло в Барнауле.
Михаил Хаустов
Тепло в Барнауле.
Тепло в Барнауле.
Михаил Хаустов
Тепло.
Тепло.
Михаил Хаустов
Солнце, тепло.
Солнце, тепло.
Михаил Хаустов

Если в первый день лета пойдет дождь, нужно обязательно под ним прогуляться. Тогда впереди вас ждут три удачных месяца. Не стоит надевать несвежую одежду. Лучше купить что-то новое. Это привлечет финансы.

Если средства не позволяют, нужно взять что-то только что постиранное. Тогда удастся привлечь стабильность. В первый день лета нельзя топтать растения. Их защитник свыше может наслать на людей беды и устроить им нелёгкую жизнь.

Народные приметы 1 июня

  • Дождливое начало июня — к засушливому лету.
  • Прохладная погода 1 июня — к 40 дням без тепла.
  • Вороны, сидящие на ветке и развернувшие клювы в одну сторону, обещают сильный ветер в ближайшее время.
  • Снующие муравьи предвещают хорошую и ясную погоду.
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