Как привлечь деньги и стабильность 1 июня. Народные приметы на день Ивана

Народные традиции 1 июня
В этот день было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей: от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.
Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».
Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.
В народе замечали: если на Ивана (Иоанна) Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.
Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, должны сбыться в течение 3 дней. Не рекомендуется грудного ребёнка оставлять одного в комнате. Малыш, которому не исполнился год, может сильно испугаться темных сил. Это наложит отпечаток на его дальнейшую судьбу.
Если в первый день лета пойдет дождь, нужно обязательно под ним прогуляться. Тогда впереди вас ждут три удачных месяца. Не стоит надевать несвежую одежду. Лучше купить что-то новое. Это привлечет финансы.
Если средства не позволяют, нужно взять что-то только что постиранное. Тогда удастся привлечь стабильность. В первый день лета нельзя топтать растения. Их защитник свыше может наслать на людей беды и устроить им нелёгкую жизнь.
Народные приметы 1 июня
- Дождливое начало июня — к засушливому лету.
- Прохладная погода 1 июня — к 40 дням без тепла.
- Вороны, сидящие на ветке и развернувшие клювы в одну сторону, обещают сильный ветер в ближайшее время.
- Снующие муравьи предвещают хорошую и ясную погоду.