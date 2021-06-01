Как привлечь деньги и стабильность 1 июня. Народные приметы на день Ивана

1 июня отмечается народно-христианский праздник — день Ивана Долгого. Иначе он называется: «Иванов день», «Оберег Нивы». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Народные традиции 1 июня

В этот день было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей: от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.

Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».

Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.

В народе замечали: если на Ивана (Иоанна) Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, должны сбыться в течение 3 дней. Не рекомендуется грудного ребёнка оставлять одного в комнате. Малыш, которому не исполнился год, может сильно испугаться темных сил. Это наложит отпечаток на его дальнейшую судьбу.

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Если в первый день лета пойдет дождь, нужно обязательно под ним прогуляться. Тогда впереди вас ждут три удачных месяца. Не стоит надевать несвежую одежду. Лучше купить что-то новое. Это привлечет финансы.

Если средства не позволяют, нужно взять что-то только что постиранное. Тогда удастся привлечь стабильность. В первый день лета нельзя топтать растения. Их защитник свыше может наслать на людей беды и устроить им нелёгкую жизнь.

Народные приметы 1 июня