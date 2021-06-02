Что ни в коем случае нельзя делать с детьми в день Тимофея. Народные приметы 2 июня

Народные традиции 2 июня
На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе.
Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно, особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик, то вскоре пожухнут все плети.
В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.
Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годился конский навоз).
2 июня Много запретов связано с детьми. Например, не рекомендуется оставлять малышей с чужими людьми: соседями, друзьями или коллегами. Считается, что во второй день лета дети очень уязвимы.
Не стоит стричь ребёнка, которому не исполнилось 7 лет, иначе вместе с волосами можно лишить его защиты от врагов. Запрещено в этот день отдавать детские вещи. Велика вероятность того, что их бывших хозяин будет плохо расти.
Беременным ни в коем случае нельзя вязать, шить, делать узлы. В противном случае сидящий в животе ребёнок может запутаться в пуповине. 2 июня стоит опасаться не чёрного, а рыжего кота. Если он перешел вам дорогу, нужно найти другой путь.
Иначе придется расстаться с деньгами. Это может быть как их потеря, так и крупная и бесполезная трата. Или даже кража. Стоит обращать внимание только на яркие и добрые сновидения. Если вы хорошо запомнили такой сон, он может сбыться в течение недели.
Народные приметы 2 июня
- Дождь — хороший знак. Предки считали, что солнечная погода летом продержится столько, сколько 2 июня идет дождь.
- Ливень на Тимофея Грядочника — к сильному снегопаду в начале декабря.
- Если солнце на рассвете восходит в тучах, будет богатый урожай огурцов.
- Обилие шишек на елках — к изобилию крыжовника и огурцов.
- Если во время посадки огурцов несколько раз звонко пропоет петух, это предвещает хороший урожай.