Что ни в коем случае нельзя делать с детьми в день Тимофея. Народные приметы 2 июня

Народные традиции 2 июня

На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе.

Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно, особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик, то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.

Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годился конский навоз).

2 июня Много запретов связано с детьми. Например, не рекомендуется оставлять малышей с чужими людьми: соседями, друзьями или коллегами. Считается, что во второй день лета дети очень уязвимы.

Не стоит стричь ребёнка, которому не исполнилось 7 лет, иначе вместе с волосами можно лишить его защиты от врагов. Запрещено в этот день отдавать детские вещи. Велика вероятность того, что их бывших хозяин будет плохо расти.

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Беременным ни в коем случае нельзя вязать, шить, делать узлы. В противном случае сидящий в животе ребёнок может запутаться в пуповине. 2 июня стоит опасаться не чёрного, а рыжего кота. Если он перешел вам дорогу, нужно найти другой путь.

Иначе придется расстаться с деньгами. Это может быть как их потеря, так и крупная и бесполезная трата. Или даже кража. Стоит обращать внимание только на яркие и добрые сновидения. Если вы хорошо запомнили такой сон, он может сбыться в течение недели.

Народные приметы 2 июня