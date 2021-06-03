Почему нельзя заплетать волосы в Оленин день. Народные приметы 3 июня

Народные традиции 3 июня
На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки.
По другому обычаю, сеяльщик должен был печеные яйца подкинуть как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла баба, то она раздевалась донага — в расчете, что лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».
В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».
А вот чего плести не следовало на Олену — это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.
Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.
Сны, увиденные в эту ночь, подскажут, как себя вести в ближайшем будущем. Хорошие сны должны сбыться в течение 8 дней. Плохие лучше рассказать бегущей из-под крана воде и забыть о них.
Не стоит забирать волосы в хвост или заплетать косы. Считается, что после этого они станут тусклыми и безжизненными. Не рекомендуется в этот день вытирать пыль с ламп, чтобы не привлечь в свою жизнь боль и обман.
Если 3 июня надеть темную одежду, очень скоро начнутся ссоры с второй половинкой. Могут даже появится измены. Существует интересная примета, связанная с яйцами. Скорлупу от них в этот день нельзя выкидывать. Ее необходимо измельчить и разложить по углам жилища. Тогда в доме воцарит мир и полное взаимопонимание.
Народные приметы 3 июня
- Если в Оленин день ненастно, и пошел дождь, значит осенью будет преобладать такая же погода.
- Если дождь затянулся на весь день, и вдобавок идет град, значит 3 декабря пойдет крупой снег.
- С вечера в небе луна видна в кругу — к непогоде.
- На рябине много цвета — урожай льна будет хорошим.
- Кукушка кукует — к погожим теплым дням.