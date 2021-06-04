Почему 4 июня нельзя искать работу? Народные приметы на день Василиска

Народные традиции 4 июня

Этот день в народе посвящали Василиску — так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи; иногда его изображали и в виде дракона. В Средние века таких животных считали реально существующими; говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом.

Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес семилетний петух, и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо, если оно вдруг появится в курятнике, легко: оно идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей.

Впрочем, люди перестраховывались и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами: ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье. Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Сны в эту ночь будут пустыми. Правда, в некоторых случаях они смогут продемонстрировать скрытые способности. Но для этого надо постараться хорошо запомнить сновидения.

Чай. Цветы. Весна. СС0 Цветы. Весна. СС0 Цветы. Весна. СС0 Цветы. Весна. СС0 Весна. Цветы в горах. СС0 Цветы. Рассада. Весна. Анна Зайкова.

Незамужним представительницам прекрасного пола в этот день запрещается плакать, даже от счастья. В противном случае весь ближайший год слезы придётся лить из-за настоящих бед. Поэтому 4 июня нужно провести максимально весело. И тогда одинокой девушке вскоре удастся встретить вторую половинку.

Это один из самых неудачных дней для собеседования и в целом поиска работы. Если 4 июня предлагают вакансию, лучше отказаться от нее. Она не принесет удачу.

Если вдруг удалось поймать соловья, следует отпустить его на волю. Если он будет петь в доме, вы на семью обрушатся горе и беды. В то же время если купить птицу, пойманную 4 июня, то это принесёт благополучие.

Народные приметы 4 июня