Почему 4 июня нельзя искать работу? Народные приметы на день Василиска

Народные традиции 4 июня
Этот день в народе посвящали Василиску — так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи; иногда его изображали и в виде дракона. В Средние века таких животных считали реально существующими; говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом.
Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес семилетний петух, и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо, если оно вдруг появится в курятнике, легко: оно идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей.
Впрочем, люди перестраховывались и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую.
В день Василиска старались не заниматься никакими делами: ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».
У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье. Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.
Сны в эту ночь будут пустыми. Правда, в некоторых случаях они смогут продемонстрировать скрытые способности. Но для этого надо постараться хорошо запомнить сновидения.
Незамужним представительницам прекрасного пола в этот день запрещается плакать, даже от счастья. В противном случае весь ближайший год слезы придётся лить из-за настоящих бед. Поэтому 4 июня нужно провести максимально весело. И тогда одинокой девушке вскоре удастся встретить вторую половинку.
Это один из самых неудачных дней для собеседования и в целом поиска работы. Если 4 июня предлагают вакансию, лучше отказаться от нее. Она не принесет удачу.
Если вдруг удалось поймать соловья, следует отпустить его на волю. Если он будет петь в доме, вы на семью обрушатся горе и беды. В то же время если купить птицу, пойманную 4 июня, то это принесёт благополучие.
Народные приметы 4 июня
- Сильная роса утром — будет богатый урожай.
- Если ветер дует с севера — в ближайшие дни осадков не будет.
- В этот день примечали, какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет.
- Если 4 июня посеять рожь, василек ее забьет.
- Если в этот день появится большое количество оводов и пауков — значит, удастся собрать хороший урожай огурцов.
- По пению соловья на рассвете судят о погоде — если оно радостное, значит, будет тепло.