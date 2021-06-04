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Жизнь

Почему 4 июня нельзя искать работу? Народные приметы на день Василиска

4 июня отмечено в народном календаре днем Василиска. По-другому дата называется: «Соловьиный день», «Василиск-синитель», «День синецвета». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Собеседование.
Собеседование.
Пресс-служба Авито.

Народные традиции 4 июня

Этот день в народе посвящали Василиску — так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи; иногда его изображали и в виде дракона. В Средние века таких животных считали реально существующими; говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом.

Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес семилетний петух, и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо, если оно вдруг появится в курятнике, легко: оно идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей.

Впрочем, люди перестраховывались и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами: ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье. Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Сны в эту ночь будут пустыми. Правда, в некоторых случаях они смогут продемонстрировать скрытые способности. Но для этого надо постараться хорошо запомнить сновидения.

Чай. Цветы. Весна.
Чай. Цветы. Весна.
СС0
Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0
Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0
Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0
Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0
Цветы. Рассада. Весна.
Цветы. Рассада. Весна.
Анна Зайкова.

Незамужним представительницам прекрасного пола в этот день запрещается плакать, даже от счастья. В противном случае весь ближайший год слезы придётся лить из-за настоящих бед. Поэтому 4 июня нужно провести максимально весело. И тогда одинокой девушке вскоре удастся встретить вторую половинку.

Это один из самых неудачных дней для собеседования и в целом поиска работы. Если 4 июня предлагают вакансию, лучше отказаться от нее. Она не принесет удачу.

Если вдруг удалось поймать соловья, следует отпустить его на волю. Если он будет петь в доме, вы на семью обрушатся горе и беды. В то же время если купить птицу, пойманную 4 июня, то это принесёт благополучие.

Народные приметы 4 июня

  • Сильная роса утром — будет богатый урожай.
  • Если ветер дует с севера — в ближайшие дни осадков не будет.
  • В этот день примечали, какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет.
  • Если 4 июня посеять рожь, василек ее забьет.
  • Если в этот день появится большое количество оводов и пауков — значит, удастся собрать хороший урожай огурцов.
  • По пению соловья на рассвете судят о погоде — если оно радостное, значит, будет тепло.
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