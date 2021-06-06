Как сохранить любовь 6 июня? Народные приметы на день Симона

Народные традиции 6 июня
Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет».
На Руси шиповник был символом молодости, красоты и любви. Существовала легенда о его происхождении: красивая молодая казачка полюбила парня, но станичный атаман соблазнился ее красотой, похитил девушку, а ее жениха отправил на войну.
Пленнице удалось бежать в лес; там она лишила себя жизни, а на ее могиле вырос куст с нежно-розовыми душистыми цветами. Однажды атаман увидел этот куст и решил отломить ветку с прекрасными цветами, но она тотчас покрылась острыми шипами и ободрала руку врага в кровь.
В народе было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали, успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ними с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что это поможет детям избавиться от страхов.
Ценились и целебные свойства шиповника. Лепестками врачевали раны, с помощью меда, сваренного на цветах, чистили кровь, отваром лечили простуду. Девушки знали: если умыться водой, настоянной на цветах шиповника, то лицо станет светлым.
В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь, то будет много грибов.
Сны в эту ночь могут рассказать о грядущем успехе. Яркие и позитивные сновидения могут сбыться в течение трех дней.
Строго запрещено жаловаться. Причем о своих проблемах нельзя рассказывать не только чужим, но и самым близким. Считается, что в противном случае беды только усилятся и станут по-настоящему глобальными.
Нельзя никому давать в долг, иначе деньги точно не вернутся. Если одолженное все-таки вернется, это, напротив, станет предвестником финансовой стабильности. Главное — не потратить все сразу. Не стоит 6 июня ставить цветы в вазу. Они быстро засохнут. Так же, как и отношения со второй половинкой.
В этот день нужно избегать черных собак. Наши предки предупреждали: если такой пес перейдет вам дорогу, придется возвращаться домой, чтобы не возникло проблем. Причем, чем крупнее животное, тем более масштабные беды оно с собой несет.
Народные приметы 6 июня
- Если 6 июня сильно пахнет трава, это предвещает осадки.
- Дождь на Столпника — к обилию грибов.
- Если 6 июня зацвел шиповник, то холодов не будет до самой осени. Кроме того, для рыбаков это означает, что можно ловить окуня на удочку.
- Если цветут дикая роза, калина и земляника — будет много сыроежек.