Что нельзя носить 7 июня? Народные приметы на Иванов день

Народные традиции 7 июня

На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами — например, заставляли проходить через пепелище от костра.

В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», — так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Сны, увиденные в эту ночь, могут сбыться в течение трех дней. Неприятные сновидения скажут о том, что отношения со второй половиной весьма напряжены. Хорошие сны станут предвестником громкого успеха.

Запрещено надевать темную одежду, иначе все лето пройдет под знаком печали. Светлые вещи, напротив, привлекут удачу и финансовое благополучие.

Более того, предки считали, что если в этот день на больного человека надеть белую рубаху, он обязательно вылечится. Влюблённым не стоит сидеть или стоять у забора, в противном случае вскоре им придётся расстаться.

Небо в Барнауле. www.instagram.com/evgen_1604 Небо в Барнауле. www.instagram.com/ioanna88 Небо в Барнауле. www.instagram.com/_alina_svoya_ Небо. Altınay Dinç, unsplash.com

Нельзя проводить косметические процедуры. Они окажутся неудачными. По лицу могут пойти пятна. А вот прическу менять не запрещено. Главное — чтобы на расческе (и вашей личной, и в салоне красоты) не было волос. Иначе шевелюра может «заболеть».

Выходя из дома, не стоит смотреть сразу на небо. Считается, что такое невинное действие приведет к плохим последствиям. Сначала нужно оглянуться по сторонам. Только потом можно обратить свой взор наверх.

Народные приметы 7 июня