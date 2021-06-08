Почему в день Карпа нельзя бегать? Народные приметы 8 июня

Народные традиции 8 июня

Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно. Поскольку от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много, то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Сны в эту ночь укажут на существующую в жизни проблему. Причем, она может быть еще не знакома. Более того, в сновидении будет ключ к решению сложной жизненной задачи. Поэтому следует записать увиденное.

Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Марина Широких Первый полумарафон и праздник бега «Горный За бег». Марина Широких Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.

Не рекомендуется бегать. В противном случае можно убежать от своей судьбы. Если есть возможность, то лучше не работать в этот день. Считается, что в понедельник после Троицы трудиться грешно.

Поэтому не стоит трудиться в саду и огороде, шить и вышивать, перемывать посуду, мыть и подметать полы. Что касается последнего пункта, то наши предки были уверены, что вместе с сором можно буквально вымести из дома радость. В этот день нужно быть максимально гостеприимными. Иначе весь ближайший год окажется финансово неудачным.

Народные приметы 8 июня