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Жизнь

Почему в день Карпа нельзя бегать? Народные приметы 8 июня

8 июня отмечается народно-христианский праздник — день Карпа-карполова. Иначе дата называется: «Карп», «Алфей глинник», «Земля-кудесница». Народные традиции и приметы — в нашем материале.

Рыбалка.
Рыбалка.
Pixabay.com

Народные традиции 8 июня

Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно. Поскольку от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много, то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Сны в эту ночь укажут на существующую в жизни проблему. Причем, она может быть еще не знакома. Более того, в сновидении будет ключ к решению сложной жизненной задачи. Поэтому следует записать увиденное.

Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.
Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.
Марина Широких
Первый полумарафон и праздник бега &quot;Горный За бег&quot;.
Первый полумарафон и праздник бега «Горный За бег».
Марина Широких
Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.
Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.

Не рекомендуется бегать. В противном случае можно убежать от своей судьбы. Если есть возможность, то лучше не работать в этот день. Считается, что в понедельник после Троицы трудиться грешно.

Поэтому не стоит трудиться в саду и огороде, шить и вышивать, перемывать посуду, мыть и подметать полы. Что касается последнего пункта, то наши предки были уверены, что вместе с сором можно буквально вымести из дома радость. В этот день нужно быть максимально гостеприимными. Иначе весь ближайший год окажется финансово неудачным.

Народные приметы 8 июня

  • На берег выходят раки — будет дождь.
  • Рябина в цвету — уродится овес.
  • Много комаров — будет жарко.
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