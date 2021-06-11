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Жизнь

Какую прическу нужно делать 11 июня? Народные приметы на день Феодосии

11 июня отмечено в народном календаре днем Феодосии Колосяницы. По-другому он называется: «Феодосия», «Феодосея-гречишница», «Гречушница». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Народные традиции 11 июня

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь».

Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».

С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

На этот день лучше не планировать поездки, особенно дальние, связанные с какими-то жизненными переменами. Прапрапрадеды считали, что успеха в них не будет.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0
Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0
Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0
Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0
Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
СС0

Молодым девушкам не рекомендуется в этот день плести косы, иначе можно запутать свою судьбу. Если необходимо убрать волосы, нужно сделать хвост, пучок или другую простую прическу.

11 июня не следует надевать красные вещи. В противном случае можно привлечь агрессию со стороны незнакомцев. Чтобы этот день прошёл спокойно, необходимо облачиться в любой оттенок зелёного или синего.

Ко снам, увиденным в эту ночь, нужно отнестись особенно внимательно, поскольку в них будет указан наилучший путь развития вашей жизни на ближайший месяц. Интерпретировать их лучше со специалистами, чтобы не пойти по ложному следу.

Народные приметы 11 июня

  • Если рожь заколосится — к урожаю грибов.
  • Если много ржи появилось, то и грибов будет много.
  • А вот, если день выдастся жаркий, то боровиков в лесу не найдешь.
  • Много пауков появилось — будет хорошая погода.
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