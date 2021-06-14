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Жизнь

Как разгадать сны 14 июня? Народные приметы на Устинов день

14 июня отмечается народно-христианский праздник — Устинов день. У него есть и другие названия: «Устин», «Устин и Харитон», «Устин — брусничные губы». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Сон.Спящий человек.
Сон.Спящий человек.
https://unsplash.com/

Народные традиции 14 июня

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.

А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди. Наши предки считали, что 14 июня не стоит работать на огороде, день неблагоприятный для земледельческих работ.

У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня, тогда в жизни будет семейное счастье.

Все, что приснится в этот день, нужно понимать с точностью до наоборот. Кроме того, сновидения могут быть тяжелыми, пугающими.

В Устинов день не рекомендуется ставить забор. Наши предки были уверены, что если ослушаться этого запрета, может случиться пожар. Поэтому призывали не рисковать лишний раз и перенести это дело на другой день.

Природа.
Природа.
СС0
Наедине с природой
Наедине с природой
Природа Алтая, лето.
Природа Алтая, лето.
Пресс-служба «Курорт Белокуриха».
Природа.
Природа.
СС0

Также к запретам относится мытье головы. Процедура может привести к неприятностям на работе.

Народные приметы 14 июня

  • Если на Устина дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.
  • Сосна и дуб издают звон и стон — буря идет.
  • Грачи резвятся — к ясному дню, пешком ходят — к осадкам.
  • Радуга в первой половине дня — к дождю.
  • Бледное солнце утром — к вечеру выпадут осадки.
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