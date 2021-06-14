Как разгадать сны 14 июня? Народные приметы на Устинов день

Народные традиции 14 июня
На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.
А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди. Наши предки считали, что 14 июня не стоит работать на огороде, день неблагоприятный для земледельческих работ.
У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня, тогда в жизни будет семейное счастье.
Все, что приснится в этот день, нужно понимать с точностью до наоборот. Кроме того, сновидения могут быть тяжелыми, пугающими.
В Устинов день не рекомендуется ставить забор. Наши предки были уверены, что если ослушаться этого запрета, может случиться пожар. Поэтому призывали не рисковать лишний раз и перенести это дело на другой день.
Также к запретам относится мытье головы. Процедура может привести к неприятностям на работе.
Народные приметы 14 июня
- Если на Устина дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.
- Сосна и дуб издают звон и стон — буря идет.
- Грачи резвятся — к ясному дню, пешком ходят — к осадкам.
- Радуга в первой половине дня — к дождю.
- Бледное солнце утром — к вечеру выпадут осадки.