Как привлечь удачу в день Лукьяна? Народные приметы 16 июня

Народные традиции 16 июня
На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».
Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Для этого нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла, значит, вода близко.
Сны, которые придут в эту ночь, будут вещими. Стоит запомнить их. Не стоит занимать деньги, равно как и давать в долг. Данные финансовые операции приведут к тому, что очень скоро можно потерять благосостояние и оказаться на мели.
По такой же причине в этот вторник лучше не совершать покупок, особенно необдуманных. Если все-таки нужно что-то купить, стоит расплатиться так, чтобы не осталось сдачи.
Нужно постараться не разливать утром воду. Наши предки были уверены в том, что вместе с жидкостью утечет и удача этого дня. 16 июня нельзя отказываться от интересных предложений. Если упустить шанс, фортуна отвернется.
Народные приметы 16 июня
- Если утром по воде разливается туман, день будет ясным и погожим.
- Совы кричат — к непогоде.
- Предки смотрели на поведение животных и состояние людей. Если лошадь расфыркалась, воробьи или куры в пыли купаются, пес по земле катается, а людей клонит в сон, вскоре начнется дождь.
- Гроза 16 июня — к плохому сенокосу.