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Жизнь

Почему 3 июля запрещено ссориться? Народные приметы на день Мефодия

3 июля отмечается народно-христианский праздник — день Мефодия Перепелятника. Иначе он называется «Мефодий». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
https://unsplash.com/

Народные традиции 3 июля

На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.

Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.

Существовали и другие приметы — на погоду. Если на Мефодия зарядил дождь — ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.

Запрещено рвать паутину — это может привлечь в дом беду. Сегодня можно лишь наблюдать за тем, как трудятся паучки. Не стоит выкидывать остатки еды. Лучше всего их отдать животным. Тогда в доме воцарится благоприятная атмосфера.

3 июля считается днем примирения, поэтому нужно завершить все конфликты и забыть о былых обидах. Ссориться и выяснять отношения сегодня ни в коем случае нельзя, чтобы не спровоцировать крупный скандал.

Жажда. Птица
Жажда. Птица
СС0
Птицы.
Птицы.
altapress.ru.
Птицы. Жаворонок
Птицы. Жаворонок
СС0
Птицы. Гуси
Птицы. Гуси
СС0
Птицы. Полет
Птицы. Полет
СС0
Птица. Овсянка
Птица. Овсянка
СС0

Народные приметы 3 июля

  • Пауки плетут паутину — погода наладится.
  • Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами.
  • Муравьи прячутся в домик — к сильным ветрам.
  • Перепела кричат, не умолкая — к дождю.
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