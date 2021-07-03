Почему 3 июля запрещено ссориться? Народные приметы на день Мефодия

Народные традиции 3 июля

На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.

Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.

Существовали и другие приметы — на погоду. Если на Мефодия зарядил дождь — ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.

Запрещено рвать паутину — это может привлечь в дом беду. Сегодня можно лишь наблюдать за тем, как трудятся паучки. Не стоит выкидывать остатки еды. Лучше всего их отдать животным. Тогда в доме воцарится благоприятная атмосфера.

3 июля считается днем примирения, поэтому нужно завершить все конфликты и забыть о былых обидах. Ссориться и выяснять отношения сегодня ни в коем случае нельзя, чтобы не спровоцировать крупный скандал.

Жажда. Птица СС0 Птицы. altapress.ru. Птицы. Жаворонок СС0 Птицы. Гуси СС0 Птицы. Полет СС0 Птица. Овсянка СС0

Народные приметы 3 июля