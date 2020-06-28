Народные приметы 28 июня: что можно и нельзя делать на День Фита

28 июня отмечается народно-христианский праздник День Фита. По-другому его называют Скотный заступник, Святой Фит и Фитов день. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 28 июня

В давние времена святой Вит был очень известен. В Германии существовало поверье, что танцы перед его статуей сегодня позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней.

Существовали также и различные приметы, связанные с погодой и урожаем в этот день. Говорили: «Дождь на Фита — плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

28 июня особенно рьяно шел в рост овес. Поэтому поля начинали охранять от скотины, а скотину — от сочной зелени. Также святому Виту молились о защите животных от всяческих напастей.

Овес. Поле. Зерно СС0

Народные приметы 28 июня