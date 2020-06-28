Народные приметы 28 июня: что можно и нельзя делать на День Фита

Народные традиции 28 июня
В давние времена святой Вит был очень известен. В Германии существовало поверье, что танцы перед его статуей сегодня позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней.
Существовали также и различные приметы, связанные с погодой и урожаем в этот день. Говорили: «Дождь на Фита — плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».
28 июня особенно рьяно шел в рост овес. Поэтому поля начинали охранять от скотины, а скотину — от сочной зелени. Также святому Виту молились о защите животных от всяческих напастей.
Народные приметы 28 июня
- Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет.
- Много росы — к плодородию.
- Туман — к дождливым дням.
- Дождь в День Фита — плохо для жита.
- Кузнечики стрекочут громче обычного — скоро начнется ненастье.
- Если в этот день появилось большое количество мух — будет хороший урожай гречихи.
- Если много комаров — скоро установится ненастная погода и пойдет дождь.