Народные приметы 20 июня: что можно и нельзя делать на Федота Стража

Народные традиции 20 июня
В этот день наши предки молились святому Федоту, чтобы он уберег их от несчастья. Согласно поверью, Федот не дает сегодня шалить русалкам в реках, поэтому ему дали прозвище «Страж». Также у Федота просили хороший урожай.
Наши предки верили, что в этот день нельзя делать любовных признаний, так как они бы не принесли желаемых результатов.
Также сегодня не рекомендуется рассказывать о своих планах на будущее, потому что так они не сбудутся.
В этот день было принято надевать на себя золотые украшения. А вот от серебра лучше отказаться. Оно может забрать всю энергию.
Народные приметы 20 июня
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Если слышится гром, то на несколько дней установится ненастная погода. Грохотание слышится в разных местах — возможно резкое похолодание и град.
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Тепло в этот день обещало отличный урожай зерновых, плодов и крупное зерно. Если же день был дождливым, значит урожай будет скудным.
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Если дым костра клубится, стелется по земле, ест глаза, а угли в костре тлеют ярко — погода переменится, будет ненастье.