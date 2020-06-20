Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июня 12°C
Жизнь

Народные приметы 20 июня: что можно и нельзя делать на Федота Стража

20 июня отмечается народно-христианский праздник Федот Страж. По-другому его называют Федот Урожайник, Федотов день и Федот — тепло дает. Рассказываем, почему сегодня нельзя признаваться в любви и делиться сокровенными желаниями.

Берег реки Лосиха.
Берег реки Лосиха.
Источник: ООО "Уютный берег"

Народные традиции 20 июня

В этот день наши предки молились святому Федоту, чтобы он уберег их от несчастья. Согласно поверью, Федот не дает сегодня шалить русалкам в реках, поэтому ему дали прозвище «Страж». Также у Федота просили хороший урожай.

Наши предки верили, что в этот день нельзя делать любовных признаний, так как они бы не принесли желаемых результатов.

Также сегодня не рекомендуется рассказывать о своих планах на будущее, потому что так они не сбудутся.

Любовь. Отношения.
Любовь. Отношения.
СС0

В этот день было принято надевать на себя золотые украшения. А вот от серебра лучше отказаться. Оно может забрать всю энергию.

Народные приметы 20 июня

  • Если слышится гром, то на несколько дней установится ненастная погода. Грохотание слышится в разных местах — возможно резкое похолодание и град.

  • Тепло в этот день обещало отличный урожай зерновых, плодов и крупное зерно. Если же день был дождливым, значит урожай будет скудным.

  • Если дым костра клубится, стелется по земле, ест глаза, а угли в костре тлеют ярко — погода переменится, будет ненастье.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость