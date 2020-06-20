Народные приметы 20 июня: что можно и нельзя делать на Федота Стража

20 июня отмечается народно-христианский праздник Федот Страж. По-другому его называют Федот Урожайник, Федотов день и Федот — тепло дает. Рассказываем, почему сегодня нельзя признаваться в любви и делиться сокровенными желаниями.

Народные традиции 20 июня

В этот день наши предки молились святому Федоту, чтобы он уберег их от несчастья. Согласно поверью, Федот не дает сегодня шалить русалкам в реках, поэтому ему дали прозвище «Страж». Также у Федота просили хороший урожай.

Наши предки верили, что в этот день нельзя делать любовных признаний, так как они бы не принесли желаемых результатов.

Также сегодня не рекомендуется рассказывать о своих планах на будущее, потому что так они не сбудутся.

Любовь. Отношения. СС0

В этот день было принято надевать на себя золотые украшения. А вот от серебра лучше отказаться. Оно может забрать всю энергию.

Народные приметы 20 июня