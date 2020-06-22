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Жизнь

Народные приметы 22 июня: что можно и нельзя делать на Кириллов день

22 июня отмечается народно-христианский праздник Кириллов день. По-другому его называют Кирило, День Кирилла и Кирилл Александрийский. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Народные традиции 22 июня

В старину говорили, что солнце в Кириллов день отдает земле свою силу, чтобы ей стало легче. Сегодня также проводили обряд задабривания, чтобы небесное светило своими лучами не сожгло урожай.

С этого дня начинала поспевать земляника. О ней в народе существовала загадка: «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает».

Считалось, что 22 июня нежелательно работать с растениями. И посадки, и пересадки растений неблагоприятны.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Народные приметы 22 июня

  • На Кирилу самое время косить да сено сушить.

  • На Кирилла весна заканчивается, а лето начинается.

  • Если земляника уже покраснела, значит сеять овес уже поздно.

  • Рожь зацвела — пришла пора косить и сушить сено.

  • Убить комара после Кириллова дня считалось хорошим делом. Их количество пойдет на убыль.

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