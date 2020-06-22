Народные приметы 22 июня: что можно и нельзя делать на Кириллов день

Народные традиции 22 июня
В старину говорили, что солнце в Кириллов день отдает земле свою силу, чтобы ей стало легче. Сегодня также проводили обряд задабривания, чтобы небесное светило своими лучами не сожгло урожай.
С этого дня начинала поспевать земляника. О ней в народе существовала загадка: «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает».
Считалось, что 22 июня нежелательно работать с растениями. И посадки, и пересадки растений неблагоприятны.
Народные приметы 22 июня
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На Кирилу самое время косить да сено сушить.
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На Кирилла весна заканчивается, а лето начинается.
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Если земляника уже покраснела, значит сеять овес уже поздно.
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Рожь зацвела — пришла пора косить и сушить сено.
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Убить комара после Кириллова дня считалось хорошим делом. Их количество пойдет на убыль.