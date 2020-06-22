Народные приметы 22 июня: что можно и нельзя делать на Кириллов день

22 июня отмечается народно-христианский праздник Кириллов день. По-другому его называют Кирило, День Кирилла и Кирилл Александрийский. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 22 июня

В старину говорили, что солнце в Кириллов день отдает земле свою силу, чтобы ей стало легче. Сегодня также проводили обряд задабривания, чтобы небесное светило своими лучами не сожгло урожай.

С этого дня начинала поспевать земляника. О ней в народе существовала загадка: «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает».

Считалось, что 22 июня нежелательно работать с растениями. И посадки, и пересадки растений неблагоприятны.

Ягода. Клубника. Земляника ССО

Народные приметы 22 июня