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Жизнь

Народные приметы 3 июня: что можно и нельзя делать на Оленин день

3 июня отмечается народно-христианский праздник Оленин день. По-другому его называют Еленин день, Алёна — лёносейка и Еленины косы. Рассказываем, что можно и нельзя делать на Оленин день.

Лен.
Лен.
СС0

Народные традиции 3 июня

3 июня в старину выезжали на сев льна. Но с выполнением особого обряда. Накануне бабушки пекли сеятелям с собой яйца. Приехав на поле, мужчины сначала должны были подбросить их вверх, чтобы лен вырос как можно выше. После ели их и начинали работу.

Скорлупу от яиц было принято привозить домой. Женщины толкли ее и добавляли в корм курам. Считалось, что так они будут лучше нестись.

На Руси существовала еще одна традиция. Ее назвали «обманывать лен». Во время сева льна женщины раздевались донага. Считали, что лен пожалеет бедную женщину, у которой даже нет рубашки, и одарит богатым урожаем.

Женщина с косой.
Женщина с косой.
СС0

В этот день нельзя было плести косы. Сегодня девушки должны ходить простоволосыми. Так волосы будут длинными и красивыми.

Также 3 июня девушки молились святой Елене, чтобы та позаботилась об их судьбе.

Народные приметы 3 июня

  • Если в Оленин день ненастно, и пошел дождь, значит осенью будет преобладать такая же погода.
  • Если дождь затянулся на весь день, и вдобавок идет град, значит 3 декабря пойдет крупой снег.
  • С вечера в небе луна видна в кругу — к непогоде.
  • На рябине много цвета — урожай льна будет хорошим.
  • Кукушка кукует — к погожим теплым дням.
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