Народные приметы 30 июня: что можно и ни в коем случае нельзя делать на Мануйло и Савелия

30 июня отмечается народно-христианский праздник Мануйло и Савелий. По-другому его называют День Мануила, Молодой Ярило и Мануил Солнцестой. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот день.

Народные традиции 30 июня

На Руси день Мануйло и Савелия наложился на древний праздник «ярилки», который посвящен богу солнца Яриле. 30 июня во многих районах проходили ярмарки и гуляния, носившие название «Молодой Ярило».

В народе этот день считался нехорошим. Люди верили, что в этот день близко к избам подходит нечисть. По поверьям, на их жалобные крики из-за ворот нельзя отвечать, иначе на двор нападет мор.

В Мануйлов день запрещается давать в долг, иначе из жилища уйдет достаток. Особенно это касается огня, вместе с которым из дома выйдет вся жизнь.

Лето. Солнце. Жара. CC0

Народные приметы 30 июня