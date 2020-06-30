Народные приметы 30 июня: что можно и ни в коем случае нельзя делать на Мануйло и Савелия

Народные традиции 30 июня
На Руси день Мануйло и Савелия наложился на древний праздник «ярилки», который посвящен богу солнца Яриле. 30 июня во многих районах проходили ярмарки и гуляния, носившие название «Молодой Ярило».
В народе этот день считался нехорошим. Люди верили, что в этот день близко к избам подходит нечисть. По поверьям, на их жалобные крики из-за ворот нельзя отвечать, иначе на двор нападет мор.
В Мануйлов день запрещается давать в долг, иначе из жилища уйдет достаток. Особенно это касается огня, вместе с которым из дома выйдет вся жизнь.
Народные приметы 30 июня
-
На рассвете душно — день будет ненастным.
-
Гроза в этот день предвещает богатый урожай.
-
В отдалении часто видны вспышки на небе — к хорошей жатве.
-
Если к девяти часам вечера не показываются кувшинки, значит скоро похолодает и погода ухудшится.
-
Если на закате небо окрашено в багровый цвет, то погода испортится, а ветер усилится.
-
Если вечером в небе видна радуга, то последующие дни будет стоять хорошая погода.
-
В ночном небе висит красный месяц — к дождю.
-
Много осадков — к снежной зиме.
-
Воробьи нахохлились — к сильному дождю.