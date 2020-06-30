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Жизнь

Народные приметы 30 июня: что можно и ни в коем случае нельзя делать на Мануйло и Савелия

30 июня отмечается народно-христианский праздник Мануйло и Савелий. По-другому его называют День Мануила, Молодой Ярило и Мануил Солнцестой. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот день.

Лето. Солнце. Поляна.
Лето. Солнце. Поляна.
открытые источники (CC0)

Народные традиции 30 июня

На Руси день Мануйло и Савелия наложился на древний праздник «ярилки», который посвящен богу солнца Яриле. 30 июня во многих районах проходили ярмарки и гуляния, носившие название «Молодой Ярило».

В народе этот день считался нехорошим. Люди верили, что в этот день близко к избам подходит нечисть. По поверьям, на их жалобные крики из-за ворот нельзя отвечать, иначе на двор нападет мор.

В Мануйлов день запрещается давать в долг, иначе из жилища уйдет достаток. Особенно это касается огня, вместе с которым из дома выйдет вся жизнь.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Народные приметы 30 июня

  • На рассвете душно — день будет ненастным.

  • Гроза в этот день предвещает богатый урожай.

  • В отдалении часто видны вспышки на небе — к хорошей жатве.

  • Если к девяти часам вечера не показываются кувшинки, значит скоро похолодает и погода ухудшится.

  • Если на закате небо окрашено в багровый цвет, то погода испортится, а ветер усилится.

  • Если вечером в небе видна радуга, то последующие дни будет стоять хорошая погода.

  • В ночном небе висит красный месяц — к дождю.

  • Много осадков — к снежной зиме.

  • Воробьи нахохлились — к сильному дождю.

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