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Жизнь

Народные приметы 26 июня: что нельзя делать в день Акулины Гречишницы

26 июня отмечается народно-христианский праздник Акулина Гречишница. По-другому его называют Акулинин день, Акулина-комарница, Акулина — Задери хвосты и Акулина-быза. Рассказываем, почему важно накормить нищих и нельзя пить молоко в этот день.

Алтайская гречиха
Алтайская гречиха
Анна Зайкова

Народные традиции 26 июня

26 июня в православной церкви установлен день памяти святой мученицы Акилины Финикийской. В народе ее прозвали «Акулина Гречишница», потому что примерно в это время на Руси было принято сеять гречку.

В этот день обычно варили гречневую кашу и делились ею с нищими. После обеда они благодарили хозяев за угощения и желали им хорошего урожая.

На Акулину не следовало пить молоко. Так как считали, что сегодня оно может навредить здоровью людей. Его считали «акульим» и «молоком от бешеной коровки».

Молоко.
Молоко.
СС0

Другое название праздника — «Акулина-Задери хвосты». Оно появилось из-за нашествия насекомых, которое случалось в это время. Домашние животные становились беспокойными и обмахивались хвостами.

Народные приметы 26 июня

  • Много мошкары — к хорошей погоде.

  • Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.

  • Если овод летает крупный, значит и колосья уродятся крупными.

  • Если 26 июня посадить огурцы, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.

  • В лес на Акулину ходить не стоит — комары искусают.

  • Нельзя на Акулину работать — иначе гречка не уродится.

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