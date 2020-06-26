Народные приметы 26 июня: что нельзя делать в день Акулины Гречишницы

26 июня отмечается народно-христианский праздник Акулина Гречишница. По-другому его называют Акулинин день, Акулина-комарница, Акулина — Задери хвосты и Акулина-быза. Рассказываем, почему важно накормить нищих и нельзя пить молоко в этот день.

Народные традиции 26 июня

26 июня в православной церкви установлен день памяти святой мученицы Акилины Финикийской. В народе ее прозвали «Акулина Гречишница», потому что примерно в это время на Руси было принято сеять гречку.

В этот день обычно варили гречневую кашу и делились ею с нищими. После обеда они благодарили хозяев за угощения и желали им хорошего урожая.

На Акулину не следовало пить молоко. Так как считали, что сегодня оно может навредить здоровью людей. Его считали «акульим» и «молоком от бешеной коровки».

Молоко. СС0

Другое название праздника — «Акулина-Задери хвосты». Оно появилось из-за нашествия насекомых, которое случалось в это время. Домашние животные становились беспокойными и обмахивались хвостами.

Народные приметы 26 июня