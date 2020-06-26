Народные приметы 26 июня: что нельзя делать в день Акулины Гречишницы

Народные традиции 26 июня
26 июня в православной церкви установлен день памяти святой мученицы Акилины Финикийской. В народе ее прозвали «Акулина Гречишница», потому что примерно в это время на Руси было принято сеять гречку.
В этот день обычно варили гречневую кашу и делились ею с нищими. После обеда они благодарили хозяев за угощения и желали им хорошего урожая.
На Акулину не следовало пить молоко. Так как считали, что сегодня оно может навредить здоровью людей. Его считали «акульим» и «молоком от бешеной коровки».
Другое название праздника — «Акулина-Задери хвосты». Оно появилось из-за нашествия насекомых, которое случалось в это время. Домашние животные становились беспокойными и обмахивались хвостами.
Народные приметы 26 июня
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Много мошкары — к хорошей погоде.
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Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.
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Если овод летает крупный, значит и колосья уродятся крупными.
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Если 26 июня посадить огурцы, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.
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В лес на Акулину ходить не стоит — комары искусают.
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Нельзя на Акулину работать — иначе гречка не уродится.