Народные приметы 24 июня: что ни в коем случае нельзя делать в День Варнавы

Народные традиции 24 июня
В церковном календаре 24 июня — день памяти апостола от семидесяти Варнавы, епископа Медиоланского. В народе святого прозвали «земляничником».
В сознании людей смешались православные и языческие традиции, и день оказался связан с поверьями о разгуле нечистой силы, которая в этот день пряталась в траве. Поэтому ее ни в коем случае не косили и не рвали, так как вместе со злыми духами можно было прихватить с собой несчастья.
Сегодня также старались не собираться лекарственные травы, потому что 24 июня они считались ядовитыми.
На Варнаву-земляничника ходили в лес смотреть, не поспела ли земляника: если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.
Народные приметы 24 июня
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С рассвета душно и сильно пахнет жимолостью — к ненастью.
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На Варнаву не рви траву — скотина зимой без кормов останется.
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Солнце на рассвете бледное — к вечернему дождю.
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Туман по воде стелется — к урожаю грибов.
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Голуби прячутся — к непогоде.
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Беспрерывно ныряют и плещутся утки — будет дождь.
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Если пчелы утром не летят в поле, а сидят в ульях и сильно гудят — будет дождь.
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Услышать ночью пение эльфа — хороший знак, предвестник защиты от злых духов на целый год.