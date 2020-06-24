Народные приметы 24 июня: что ни в коем случае нельзя делать в День Варнавы

24 июня отмечается народно-христианский праздник День Варнавы. По-другому его называют Варнава и Варнава-земляничник. Рассказываем, с какими народными традициями связан этот день и что ни в коем случае делать нельзя.

Народные традиции 24 июня

В церковном календаре 24 июня — день памяти апостола от семидесяти Варнавы, епископа Медиоланского. В народе святого прозвали «земляничником».

В сознании людей смешались православные и языческие традиции, и день оказался связан с поверьями о разгуле нечистой силы, которая в этот день пряталась в траве. Поэтому ее ни в коем случае не косили и не рвали, так как вместе со злыми духами можно было прихватить с собой несчастья.

Сегодня также старались не собираться лекарственные травы, потому что 24 июня они считались ядовитыми.

Ягода. Клубника. Земляника ССО

На Варнаву-земляничника ходили в лес смотреть, не поспела ли земляника: если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.

Народные приметы 24 июня