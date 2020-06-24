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Жизнь

Народные приметы 24 июня: что ни в коем случае нельзя делать в День Варнавы

24 июня отмечается народно-христианский праздник День Варнавы. По-другому его называют Варнава и Варнава-земляничник. Рассказываем, с какими народными традициями связан этот день и что ни в коем случае делать нельзя.

Лето, цветы.
Лето, цветы.
СС0

Народные традиции 24 июня

В церковном календаре 24 июня — день памяти апостола от семидесяти Варнавы, епископа Медиоланского. В народе святого прозвали «земляничником».

В сознании людей смешались православные и языческие традиции, и день оказался связан с поверьями о разгуле нечистой силы, которая в этот день пряталась в траве. Поэтому ее ни в коем случае не косили и не рвали, так как вместе со злыми духами можно было прихватить с собой несчастья.

Сегодня также старались не собираться лекарственные травы, потому что 24 июня они считались ядовитыми.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

На Варнаву-земляничника ходили в лес смотреть, не поспела ли земляника: если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.

Народные приметы 24 июня

  • С рассвета душно и сильно пахнет жимолостью — к ненастью.

  • На Варнаву не рви траву — скотина зимой без кормов останется.

  • Солнце на рассвете бледное — к вечернему дождю.

  • Туман по воде стелется — к урожаю грибов.

  • Голуби прячутся — к непогоде.

  • Беспрерывно ныряют и плещутся утки — будет дождь.

  • Если пчелы утром не летят в поле, а сидят в ульях и сильно гудят — будет дождь.

  • Услышать ночью пение эльфа — хороший знак, предвестник защиты от злых духов на целый год.

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