Народные приметы 25 июня: что нужно сделать на Петра Солнцеворота

25 июня отмечается народно-христианский праздник Петр Солнцеворот. По-другому его называют Петров день, Петр-капустник, Петр-рыболов и Петр-поворот. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 25 июня

Этот день в старину называли запоздалым капустником. Сегодня огородники высаживали последнюю рассаду, а также сеяли семена. До обеда, например, сеяли белое зерно, а после — черное.

25 июня считалось удачным для посева гречи. Была даже особенная поговорка: «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».

Сегодня также было принято ходить на рыбалку, а после готовить блюда из рыбы. Самым главным на столе, безусловно, была уха.

Рыба. СС0

Народные приметы 25 июня