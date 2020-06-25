Народные приметы 25 июня: что нужно сделать на Петра Солнцеворота

Народные традиции 25 июня
Этот день в старину называли запоздалым капустником. Сегодня огородники высаживали последнюю рассаду, а также сеяли семена. До обеда, например, сеяли белое зерно, а после — черное.
25 июня считалось удачным для посева гречи. Была даже особенная поговорка: «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».
Сегодня также было принято ходить на рыбалку, а после готовить блюда из рыбы. Самым главным на столе, безусловно, была уха.
Рыба.
СС0
Народные приметы 25 июня
- Как солнышко пригреет — красна ягода поспеет.
- Солнце греет — все добреет.
- Обильная роса — к богатому урожаю.
- Во время дождя тучи белые — может пойти град.
- Вечером туман и много росы — хорошая погода продлится долго.
- На Петра Солнцеворота Солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару.
- Если день был ясным, «красным», то покос травы в этом году должен случиться успешным, «зеленым», если же шел дождь, то и покос будет мокрым, то есть по сырой погоде.
- Дикие гуси и утки на реке по воде крыльями хлопают, плещутся и ныряют — к осадкам.