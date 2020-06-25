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Жизнь

Народные приметы 25 июня: что нужно сделать на Петра Солнцеворота

25 июня отмечается народно-христианский праздник Петр Солнцеворот. По-другому его называют Петров день, Петр-капустник, Петр-рыболов и Петр-поворот. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Лето. Солнце. Поляна.
Лето. Солнце. Поляна.
открытые источники (CC0)

Народные традиции 25 июня

Этот день в старину называли запоздалым капустником. Сегодня огородники высаживали последнюю рассаду, а также сеяли семена. До обеда, например, сеяли белое зерно, а после — черное.

25 июня считалось удачным для посева гречи. Была даже особенная поговорка: «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».

Сегодня также было принято ходить на рыбалку, а после готовить блюда из рыбы. Самым главным на столе, безусловно, была уха.

Рыба.
Рыба.
СС0

Народные приметы 25 июня

  • Как солнышко пригреет — красна ягода поспеет.
  • Солнце греет — все добреет.
  • Обильная роса — к богатому урожаю.
  • Во время дождя тучи белые — может пойти град.
  • Вечером туман и много росы — хорошая погода продлится долго.
  • На Петра Солнцеворота Солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару.
  • Если день был ясным, «красным», то покос травы в этом году должен случиться успешным, «зеленым», если же шел дождь, то и покос будет мокрым, то есть по сырой погоде.
  • Дикие гуси и утки на реке по воде крыльями хлопают, плещутся и ныряют — к осадкам.
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