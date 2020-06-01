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Жизнь

Народные приметы 1 июня: что обязательно нужно сделать на Ивана Долгого

1 июня отмечается народно-христианский праздник Иван Долгий. По-другому его называют Иван, Ранние льны и Оберег нивы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Лето.
Лето.
Михаил Хаустов

Народные традиции 1 июня

Традиционно 1 июня ходили к хлебной ниве. Нужно было обязательно отвести от поля ветра-суховеи специальным заклинанием. Ветрам в народе давали прозвища. Юго-восточный называли обеденником, юго-западный — верховым, южный — летним, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником.

Сегодня в полдень из веток березы или ивы плели колесо и катали вокруг поля. Считалось, что данный обряд защищал хлеборост.

Говорят, что с 1 июня начинают появляться первые грибы и ягоды, а на полях колосится рожь. К этому дню в старину старались посадить цветную капусту, черную редьку, фасоль и тыкву.

Грибы.
Грибы.
Олег Богданов

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали также обильные росы. Частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Народные приметы 1 июня

  • Первые дни июня дождливые — лето будет засушливым, без большого количества осадков.
  • Если в этот день прохладная погода, то еще 40 дней не стоит ждать тепла.
  • На Ивана Долгого нужно огурцы сеять, тогда они уродятся и дадут богатый урожай.
  • Если вороны сидят, оборотив клювы в одну сторону — в ближайшее время будет сильный ветер.
  • Если муравьи торопятся по своим делам — к хорошей и ясной погоде, а если закрывают все норки — быть долгим и холодным дождям.
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