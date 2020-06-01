Народные приметы 1 июня: что обязательно нужно сделать на Ивана Долгого

Народные традиции 1 июня
Традиционно 1 июня ходили к хлебной ниве. Нужно было обязательно отвести от поля ветра-суховеи специальным заклинанием. Ветрам в народе давали прозвища. Юго-восточный называли обеденником, юго-западный — верховым, южный — летним, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником.
Сегодня в полдень из веток березы или ивы плели колесо и катали вокруг поля. Считалось, что данный обряд защищал хлеборост.
Говорят, что с 1 июня начинают появляться первые грибы и ягоды, а на полях колосится рожь. К этому дню в старину старались посадить цветную капусту, черную редьку, фасоль и тыкву.
В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали также обильные росы. Частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.
Народные приметы 1 июня
- Первые дни июня дождливые — лето будет засушливым, без большого количества осадков.
- Если в этот день прохладная погода, то еще 40 дней не стоит ждать тепла.
- На Ивана Долгого нужно огурцы сеять, тогда они уродятся и дадут богатый урожай.
- Если вороны сидят, оборотив клювы в одну сторону — в ближайшее время будет сильный ветер.
- Если муравьи торопятся по своим делам — к хорошей и ясной погоде, а если закрывают все норки — быть долгим и холодным дождям.