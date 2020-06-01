Народные приметы 1 июня: что обязательно нужно сделать на Ивана Долгого

1 июня отмечается народно-христианский праздник Иван Долгий. По-другому его называют Иван, Ранние льны и Оберег нивы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 1 июня

Традиционно 1 июня ходили к хлебной ниве. Нужно было обязательно отвести от поля ветра-суховеи специальным заклинанием. Ветрам в народе давали прозвища. Юго-восточный называли обеденником, юго-западный — верховым, южный — летним, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником.

Сегодня в полдень из веток березы или ивы плели колесо и катали вокруг поля. Считалось, что данный обряд защищал хлеборост.

Говорят, что с 1 июня начинают появляться первые грибы и ягоды, а на полях колосится рожь. К этому дню в старину старались посадить цветную капусту, черную редьку, фасоль и тыкву.

Грибы. Олег Богданов

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали также обильные росы. Частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Народные приметы 1 июня