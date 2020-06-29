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Жизнь

Народные приметы 29 июня: что обязательно нужно сделать на Тихона Тихого

29 июня отмечается народно-христианский праздник Тихой Тихий. По-другому его называют День Тихона, Тихон Толока и Тихон Утешитель. Рассказываем, что нужно делать в этот день, чтобы получить хороший урожай.

Зерно. Урожай.
Зерно. Урожай.
СС0

Народные традиции 29 июня

«Тихим» день прозвали за поверье о том, что сегодня затихают все певчие птицы, кроме соловья. Наши предки считали, что на Тихона и звери хоронятся в норы.

29 июня заканчивалось «молодое» лето, и наступала жара. То есть приходило «зрелое» лето. Сегодня завершали посев яровых и начинали удобрять землю.

Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.

Урожай. Овощи.
Урожай. Овощи.
СС0

Народные приметы 29 июня

  • Если в небе радуга из цветной переходит в светлую, значит продолжительное ненастье заканчивается.
  • Дождевые капли мелкие — непогода продлится долго.
  • Вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути — к солнечным дням.
  • Если папоротник свернул листья с самого утра, то следующий день будет очень жарким.
  • Если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки, значит скоро начнется ненастье.
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