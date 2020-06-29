Народные приметы 29 июня: что обязательно нужно сделать на Тихона Тихого

Народные традиции 29 июня
«Тихим» день прозвали за поверье о том, что сегодня затихают все певчие птицы, кроме соловья. Наши предки считали, что на Тихона и звери хоронятся в норы.
29 июня заканчивалось «молодое» лето, и наступала жара. То есть приходило «зрелое» лето. Сегодня завершали посев яровых и начинали удобрять землю.
Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.
Народные приметы 29 июня
- Если в небе радуга из цветной переходит в светлую, значит продолжительное ненастье заканчивается.
- Дождевые капли мелкие — непогода продлится долго.
- Вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути — к солнечным дням.
- Если папоротник свернул листья с самого утра, то следующий день будет очень жарким.
- Если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки, значит скоро начнется ненастье.