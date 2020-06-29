Народные приметы 29 июня: что обязательно нужно сделать на Тихона Тихого

29 июня отмечается народно-христианский праздник Тихой Тихий. По-другому его называют День Тихона, Тихон Толока и Тихон Утешитель. Рассказываем, что нужно делать в этот день, чтобы получить хороший урожай.

Народные традиции 29 июня

«Тихим» день прозвали за поверье о том, что сегодня затихают все певчие птицы, кроме соловья. Наши предки считали, что на Тихона и звери хоронятся в норы.

29 июня заканчивалось «молодое» лето, и наступала жара. То есть приходило «зрелое» лето. Сегодня завершали посев яровых и начинали удобрять землю.

Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.

Урожай. Овощи. СС0

Народные приметы 29 июня