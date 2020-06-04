Народные приметы 4 июня: что обязательно нужно сделать на Василиска

4 мая отмечается народно-христианский праздник Василиск. По-другому его называют Соловьиный день, День Василиска, День синецвета и Васильковый день. Рассказываем, как обрести счастье и зачем нужно послушать пение птиц в этот день.

Народные традиции 4 июня

В народе Василиском называли мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Иногда он изображался в виде дракона. Считалось, что Василиск способен убить одним только взглядом.

В этот день старались не заниматься какими-либо делами в огороде и поле. Согласно примете, из посаженного сегодня уродятся только полынь и васильки. Именно поэтому весь день посвящали делам по дому.

У девушек 4 июня была особенная традиция. Они плели венки из березовых веток и бросали в реку. Если венок не тонет, то это предвещает большое счастье.

Девушка. Славянка. Венок ССО

Считалось, что хорошим утро будет, если оно начинается с пения птиц. Поэтому все обязательно ходили их слушать.

Народные приметы 4 июня