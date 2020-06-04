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Жизнь

Народные приметы 4 июня: что обязательно нужно сделать на Василиска

4 мая отмечается народно-христианский праздник Василиск. По-другому его называют Соловьиный день, День Василиска, День синецвета и Васильковый день. Рассказываем, как обрести счастье и зачем нужно послушать пение птиц в этот день.

Васильки. Цветы
Васильки. Цветы
СС0

Народные традиции 4 июня

В народе Василиском называли мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Иногда он изображался в виде дракона. Считалось, что Василиск способен убить одним только взглядом.

В этот день старались не заниматься какими-либо делами в огороде и поле. Согласно примете, из посаженного сегодня уродятся только полынь и васильки. Именно поэтому весь день посвящали делам по дому.

У девушек 4 июня была особенная традиция. Они плели венки из березовых веток и бросали в реку. Если венок не тонет, то это предвещает большое счастье.

Девушка. Славянка. Венок
Девушка. Славянка. Венок
ССО

Считалось, что хорошим утро будет, если оно начинается с пения птиц. Поэтому все обязательно ходили их слушать.

Народные приметы 4 июня

  • Сильная роса утром — будет богатый урожай.
  • Если ветер дует с севера — в ближайшие дни осадков не будет.
  • В этот день примечали, какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет.
  • Если 4 июня посеять рожь, василек ее забьет.
  • Если в этот день появится большое количество оводов и пауков — значит, удастся собрать хороший урожай огурцов.
  • По пению соловья на рассвете судят о погоде — если оно радостное, значит, будет тепло.
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