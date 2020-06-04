Народные приметы 4 июня: что обязательно нужно сделать на Василиска

Народные традиции 4 июня
В народе Василиском называли мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Иногда он изображался в виде дракона. Считалось, что Василиск способен убить одним только взглядом.
В этот день старались не заниматься какими-либо делами в огороде и поле. Согласно примете, из посаженного сегодня уродятся только полынь и васильки. Именно поэтому весь день посвящали делам по дому.
У девушек 4 июня была особенная традиция. Они плели венки из березовых веток и бросали в реку. Если венок не тонет, то это предвещает большое счастье.
Считалось, что хорошим утро будет, если оно начинается с пения птиц. Поэтому все обязательно ходили их слушать.
Народные приметы 4 июня
- Сильная роса утром — будет богатый урожай.
- Если ветер дует с севера — в ближайшие дни осадков не будет.
- В этот день примечали, какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет.
- Если 4 июня посеять рожь, василек ее забьет.
- Если в этот день появится большое количество оводов и пауков — значит, удастся собрать хороший урожай огурцов.
- По пению соловья на рассвете судят о погоде — если оно радостное, значит, будет тепло.