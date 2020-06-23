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Жизнь

Народные приметы 23 июня: что обязательно нужно сделать на Знамения Тимофея

23 июня отмечается народно-христианский праздник Знамения Тимофея. По-другому его называют «День призраков», «День Тимофея» и «Тимофей знаменный». Рассказываем, какие села принято считать счастливыми и как отогнать от себя нечистую силу в этот день.

Лето. Солнце. Поляна.
Лето. Солнце. Поляна.
открытые источники (CC0)

Народные традиции 23 июня

В давние времена в Тимофеев день случались разного рода знамения. В основном, они предвещали что-то плохое. Обычный пустяк, на который люди могли не обращать внимания в любой другой день, сегодня приобретал пророческое значение.

Например, если увидеть стаю волков, то будут проблемы со скотом, мышей — к голодному году и тому подобное. Наши предки говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят». А села, в которых никому ничего не предвиделось, было принято называть счастливыми.

Считалось, что с 23 июня по земле начинают ходить призраки. Поэтому многие люди старались не выходить из дома без особой надобности. А, чтобы отогнать от себя всю нечистую силу, люди обязательно купались в прудах или парились в бане, но, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.

Папоротник
Папоротник
ССО

Народные приметы 23 июня

  • Погода хорошая, а муравьев не видно — к ненастью.
  • Отсутствие дождя в этот день обещало засуху.
  • Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи — к граду.
  • Радуга в этот день предвещает голодный год.
  • В лесу вечером теплее, чем в поле, значит, будут погожие дни.
  • Потерять перчатку — к беде. Зеркало разбить — к большому лиху. Увидеть возле жилья стаю волков — к падежу скота.
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