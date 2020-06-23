Народные приметы 23 июня: что обязательно нужно сделать на Знамения Тимофея

Народные традиции 23 июня
В давние времена в Тимофеев день случались разного рода знамения. В основном, они предвещали что-то плохое. Обычный пустяк, на который люди могли не обращать внимания в любой другой день, сегодня приобретал пророческое значение.
Например, если увидеть стаю волков, то будут проблемы со скотом, мышей — к голодному году и тому подобное. Наши предки говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят». А села, в которых никому ничего не предвиделось, было принято называть счастливыми.
Считалось, что с 23 июня по земле начинают ходить призраки. Поэтому многие люди старались не выходить из дома без особой надобности. А, чтобы отогнать от себя всю нечистую силу, люди обязательно купались в прудах или парились в бане, но, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.
Народные приметы 23 июня
- Погода хорошая, а муравьев не видно — к ненастью.
- Отсутствие дождя в этот день обещало засуху.
- Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи — к граду.
- Радуга в этот день предвещает голодный год.
- В лесу вечером теплее, чем в поле, значит, будут погожие дни.
- Потерять перчатку — к беде. Зеркало разбить — к большому лиху. Увидеть возле жилья стаю волков — к падежу скота.