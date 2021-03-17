Что обязательно нужно сделать 17 марта. Народные приметы на день Герасима Грачевника

17 марта отмечено в народном календаре днем Герасима Грачевника. Иначе праздник называется «Грачевники», «День изгнания кикиморы», «Кикимора». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 17 марта

В день Герасима прилетали с юга грачи. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

На Герасима хозяйки пекут грачей из теста, угощая ими детей. Грач, кстати, считается птицей-работягой, поэтому и рожденные в его день отличаются трудолюбием и хозяйственностью.

Грачи обладают свойством изгонять из дома и со двора нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали кикимору. Мириться с ней крестьяне не хотели.

Потому что она постоянно пакостила: то стучала вьюшкой в печи, то спутывала пряжу, то била горшки. Чтобы унять нечисть, приглашали в дом знахаря, который осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры.

Кикимора могла вернуться в дом только осенью, после отлета грачей в теплые края.

17 марта нужно подготовить скворечники и печь печенье в виде птиц. Еще девушкам уже можно гадать на замужество.

Печенье СС0

А вот надевать новую обувь ни в коем случае нельзя. Предки считали, что тот, кто наденет новую обувь, будет страдать от боли в шее.

Также не нужно проводить какие-либо операции, посещать стоматолога.

Народные приметы 17 марта