Что обязательно нужно сделать 17 марта. Народные приметы на день Герасима Грачевника

Народные традиции 17 марта
В день Герасима прилетали с юга грачи. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.
На Герасима хозяйки пекут грачей из теста, угощая ими детей. Грач, кстати, считается птицей-работягой, поэтому и рожденные в его день отличаются трудолюбием и хозяйственностью.
Грачи обладают свойством изгонять из дома и со двора нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали кикимору. Мириться с ней крестьяне не хотели.
Потому что она постоянно пакостила: то стучала вьюшкой в печи, то спутывала пряжу, то била горшки. Чтобы унять нечисть, приглашали в дом знахаря, который осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры.
Кикимора могла вернуться в дом только осенью, после отлета грачей в теплые края.
17 марта нужно подготовить скворечники и печь печенье в виде птиц. Еще девушкам уже можно гадать на замужество.
А вот надевать новую обувь ни в коем случае нельзя. Предки считали, что тот, кто наденет новую обувь, будет страдать от боли в шее.
Также не нужно проводить какие-либо операции, посещать стоматолога.
Народные приметы 17 марта
- Если грачи летят прямо на свои старые гнезда, то весна будет дружной, вода сбежит вся разом.
- Коли грач прилетел, через месяц снег сойдет.
- Грач прилетел — скоро наступит настоящая весна.
- Если грачи прилетели раньше 17 марта, то год будет неурожайным и голодным.
- Грачи на гнездах сидят недолго и взлетают — к холодам.
- День сухой и солнечный — в лесу будет изобилие ягод.
- Поездки на Герасима Грачевника будут удачными.