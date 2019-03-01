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Жизнь

Народные приметы 1 марта. Что делали предки в Ярилин день, чтобы дети были здоровыми

Ярилин день — славянский языческий праздник 1 марта. В этот день предки славили Ярилу — божество плодородия и пробуждающейся природы. Рассказываем, какие народные приметы и традиции связаны с первым днем весны.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Ярилин день. Народные традиции 1 марта

1 марта мужчины в деревнях приводили в порядок инструменты для полевых работ. Эта традиция отразилась в поговорке: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы».

Беременные женщины в Ярилин день старались побольше побыть на солнышке. Считалось, что это поможет родить здорового ребенка. А если ночью наметало снег, то матери посылали детей подмести дорожки: от этой работы ребятишки должны были стать здоровее, пишет hollydays.ru.

На 1 марта предки устраивали гуляния, пели, плясали вокруг костров. Говорили, что земля в этот день «ярится» — прогревается, и все живое с новыми силами начинает тянуться к солнцу. В Ярилин день начинался перелом зимы, который продолжался до 17 марта.

Было и еще одно поверье: вода и снег, набранные 1 марта, считались лечебными.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Народные приметы на 1 марта 2019 года

  • Если ночью 1 марта усилился ветер, то стоит ждать потепления и осадков, пишет hollydays.ru.
  • Если на краю водоема плескалась вода, это предвещало наступление тепла.
  • Густой туман 1 марта считался предвестником ненастного лета.
  • Паводок в первый день весны предвещает нашествие насекомых летом.
  • Если громко кричат зяблики или вороны, то в ближайшее время похолодает.
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