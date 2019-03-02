Народные приметы 2 марта. Что нельзя делать на Федора Тирона

Федор Тирон. Народные традиции 2 марта
Дата народного праздника меняется в зависимости от того, високосный год или нет. Если в году есть 29 февраля, то Федор Тирон наступает 1 марта.
2 марта в церковном календаре — день памяти святого мученика Феодора Тирона. Народ простодушно переиначил прозвище и стал звать его «тираном». Святому молились, чтобы найти потерявшихся людей или украденные вещи, пишет hollydays.ru.
В этот прибавлялось работы у кузнецов: крестьяне осматривали инструменты и несли их на починку.
По народным поверьям, в день Федора Тирона нельзя смотреть в ночное небо. Существовала примета, что если 2 марта увидеть падающую звезду, можно заболеть.
Народные приметы на 2 марта 2019 года
- Какая погода в день Федор Тирона, такое в этом году будет лето.
- Если 2 марта весь день туман, то стоит ждать холодный май.
- Яркий месяц на Федор Тирона предвещает хороший урожай, а если пойдет дождь, то будет много хлеба.
- Птицы, которые 2 марта возвращаются из теплых стран, обещают раннюю весну.