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Жизнь

Народные приметы 2 марта. Что нельзя делать на Федора Тирона

Федор Тирон — народный праздник 2 марта 2019 года. По-другому его называют «Хвёдор Тырянин» и «Фёдор-тиран». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать в праздник 2 марта.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

Федор Тирон. Народные традиции 2 марта

Дата народного праздника меняется в зависимости от того, високосный год или нет. Если в году есть 29 февраля, то Федор Тирон наступает 1 марта.

2 марта в церковном календаре — день памяти святого мученика Феодора Тирона. Народ простодушно переиначил прозвище и стал звать его «тираном». Святому молились, чтобы найти потерявшихся людей или украденные вещи, пишет hollydays.ru.

В этот прибавлялось работы у кузнецов: крестьяне осматривали инструменты и несли их на починку.

По народным поверьям, в день Федора Тирона нельзя смотреть в ночное небо. Существовала примета, что если 2 марта увидеть падающую звезду, можно заболеть.

Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Народные приметы на 2 марта 2019 года

  • Какая погода в день Федор Тирона, такое в этом году будет лето.
  • Если 2 марта весь день туман, то стоит ждать холодный май.
  • Яркий месяц на Федор Тирона предвещает хороший урожай, а если пойдет дождь, то будет много хлеба.
  • Птицы, которые 2 марта возвращаются из теплых стран, обещают раннюю весну.
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