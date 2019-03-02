Народные приметы 2 марта. Что нельзя делать на Федора Тирона

Федор Тирон — народный праздник 2 марта 2019 года. По-другому его называют «Хвёдор Тырянин» и «Фёдор-тиран». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать в праздник 2 марта.

Федор Тирон. Народные традиции 2 марта

Дата народного праздника меняется в зависимости от того, високосный год или нет. Если в году есть 29 февраля, то Федор Тирон наступает 1 марта.

2 марта в церковном календаре — день памяти святого мученика Феодора Тирона. Народ простодушно переиначил прозвище и стал звать его «тираном». Святому молились, чтобы найти потерявшихся людей или украденные вещи, пишет hollydays.ru.

В этот прибавлялось работы у кузнецов: крестьяне осматривали инструменты и несли их на починку.

По народным поверьям, в день Федора Тирона нельзя смотреть в ночное небо. Существовала примета, что если 2 марта увидеть падающую звезду, можно заболеть.

Иней. Птицы мерзнут зимой. СС0

Народные приметы на 2 марта 2019 года