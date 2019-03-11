Народные приметы 11 марта. Что нельзя делать на Порфирия Позднего

Порфирий Поздний — народный праздник 11 марта 2019 года. По-другому его называли «День Порфирия» и «Птичий день». Рассказываем, что нельзя делать на Порфирия Позднего по народным приметам.

Порфирий Поздний. Народные традиции 11 марта

Считалось, что в день Порфирия Позднего погода еще обманчива. Начинать полевые работы было рано, ведь если ударят заморозки, то все посевы погибнут. Люди приговаривали: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет».

По народным поверьям, 11 марта считалось неудачным днем для знакомства с прекрасным полом. Предки думали, что в этот день в девушек и женщин может вселиться кикимора, которая соблазнит, уведет и отберет силы, а может быть, и жизнь.

С этим днем связаны еще пара страшных поверий. На Порфирия не сажали вербу, чтобы не призвать смерть, и не брали в руки веревку, так как из-за этого в роду мог появиться самоубийца.

Еще на Порфирия Позднего на деревьях устанавливали домики и кормушки для птиц, сообщает hollydays.ru.

Весна. СС0

Народные приметы на 11 марта 2019 года