Народные приметы 11 марта. Что нельзя делать на Порфирия Позднего

Порфирий Поздний. Народные традиции 11 марта
Считалось, что в день Порфирия Позднего погода еще обманчива. Начинать полевые работы было рано, ведь если ударят заморозки, то все посевы погибнут. Люди приговаривали: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет».
По народным поверьям, 11 марта считалось неудачным днем для знакомства с прекрасным полом. Предки думали, что в этот день в девушек и женщин может вселиться кикимора, которая соблазнит, уведет и отберет силы, а может быть, и жизнь.
С этим днем связаны еще пара страшных поверий. На Порфирия не сажали вербу, чтобы не призвать смерть, и не брали в руки веревку, так как из-за этого в роду мог появиться самоубийца.
Еще на Порфирия Позднего на деревьях устанавливали домики и кормушки для птиц, сообщает hollydays.ru.
Народные приметы на 11 марта 2019 года
- Если на Порфирия Позднего с утра туманно, то это к непогоде.
- Внезапный снег 11 марта предвещает дождливое лето. Таким же знаком является разгулявшаяся вьюга.
- Если ко дню Порфирия сошел снег, то скоро наступят заморозки.
- Безоблачное звездное небо ночью 11 марта говорит о том, что летом будет много гроз.
- 11 марта голуби воркуют к теплу.