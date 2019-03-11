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Жизнь

Народные приметы 11 марта. Что нельзя делать на Порфирия Позднего

Порфирий Поздний — народный праздник 11 марта 2019 года. По-другому его называли «День Порфирия» и «Птичий день». Рассказываем, что нельзя делать на Порфирия Позднего по народным приметам.

Снег весной.
Снег весной.
Михаил Хаустов

Порфирий Поздний. Народные традиции 11 марта

Считалось, что в день Порфирия Позднего погода еще обманчива. Начинать полевые работы было рано, ведь если ударят заморозки, то все посевы погибнут. Люди приговаривали: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет».

По народным поверьям, 11 марта считалось неудачным днем для знакомства с прекрасным полом. Предки думали, что в этот день в девушек и женщин может вселиться кикимора, которая соблазнит, уведет и отберет силы, а может быть, и жизнь.

С этим днем связаны еще пара страшных поверий. На Порфирия не сажали вербу, чтобы не призвать смерть, и не брали в руки веревку, так как из-за этого в роду мог появиться самоубийца.

Еще на Порфирия Позднего на деревьях устанавливали домики и кормушки для птиц, сообщает hollydays.ru.

Весна.
Весна.
СС0

Народные приметы на 11 марта 2019 года

  • Если на Порфирия Позднего с утра туманно, то это к непогоде.
  • Внезапный снег 11 марта предвещает дождливое лето. Таким же знаком является разгулявшаяся вьюга.
  • Если ко дню Порфирия сошел снег, то скоро наступят заморозки.
  • Безоблачное звездное небо ночью 11 марта говорит о том, что летом будет много гроз.
  • 11 марта голуби воркуют к теплу.
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