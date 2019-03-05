Народные приметы 5 марта. Что за маньяк пугал предков и почему они не смотрели на небо

Лев Катанский — народный праздник 5 марта 2019 года. У него есть и другие названия: «Катальщик», «Катыш», «Катанье с гор» и даже «Маньяк». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать в этот день.

Лев Катанский. Народные традиции 5 марта

Предки называли 5 марта «днем Катыша». Молодежь и детвора старались как можно больше накататься на снежных горках — так, чтобы радости «хватило» до следующей зимы. Считалось, что у того, кто сможет прокатиться дальше всех, и счастье будет самым долгим.

В этот день проводили обряд, который должен был сделать год урожайным. На край поля высыпали угольки, взятые у кузнеца. Они символизировали огонь. Союз между почвой и орудием труда должен был согреть будущий урожай, пишет hollydays.ru.

Считалось, что 5 марта нельзя смотреть на небо, потому что увиденная падающая звезда предвещает чью-то смерть. Такую звезду называли «маньяком».

Катание с горки. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Народные приметы на 5 марта 2019 года