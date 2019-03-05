Народные приметы 5 марта. Что за маньяк пугал предков и почему они не смотрели на небо

Лев Катанский. Народные традиции 5 марта
Предки называли 5 марта «днем Катыша». Молодежь и детвора старались как можно больше накататься на снежных горках — так, чтобы радости «хватило» до следующей зимы. Считалось, что у того, кто сможет прокатиться дальше всех, и счастье будет самым долгим.
В этот день проводили обряд, который должен был сделать год урожайным. На край поля высыпали угольки, взятые у кузнеца. Они символизировали огонь. Союз между почвой и орудием труда должен был согреть будущий урожай, пишет hollydays.ru.
Считалось, что 5 марта нельзя смотреть на небо, потому что увиденная падающая звезда предвещает чью-то смерть. Такую звезду называли «маньяком».
Народные приметы на 5 марта 2019 года
- Если на Льва Катанского выпал снег, это предвещало плохой урожай.
- Считалось, что если сороки или вороны купаются в лужах, то это к оттепели.
- Была и еще одна примета, связанная с птицами. Парящая высоко стая ворон означала, что скоро пойдет снег.