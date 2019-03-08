Народные приметы 8 марта. Как привлекали женихов в Поликарпов день

Поликарпов день. Народные традиции 8 марта
С 9 марта на Руси была связана такая поговорка: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды. Коли до масленой свадьба не сыграна — сиди до поздней весны, до первых весенних хороводов», пишет culture.novreg.ru. Поговорка относилась к «кислым девкам» — тем, кто не успел выйти замуж, и теперь должен ждать с замужеством до лета.
Девушки прятали приданое, а затем начинали делать обряды на привлечение женихов. Их было множество.
С утра заводили тесто на пироги. Как только оно начинало «киснуть» (подниматься), девушки брали наперсток, с помощью которого раньше шили приданое, и трижды черпали им тесто. При этом произносили заговор на любовь, пишет hollydays.ru.
Еще девушки «гнали» в свой дом женихов: они незаметно заметали в передний угол избы через порог уличный сор.
Пироги из приготовленного теста девушки брали на посиделки с такими же «кислыми девками». Съесть такой пирог, приготовленный другим человеком, было хорошей приметой. Это обещало скорое замужество.
Народные приметы на 8 марта 2019 года
- Туман в Поликарпов день предвещает дождливое лето.
- Люди замечали, что если 8 марта сорока старается спрятаться под крышей дома, то в скором времени начнется метель.
- Если в Поликарпов день кричит тетерев, то это в потеплению.
- Если к 8 марта с водоемов не ушел лед, то весной хорошего рыбного лова не будет.