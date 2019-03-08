Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Народные приметы 8 марта. Как привлекали женихов в Поликарпов день

Поликарпов день — народный праздник 8 марта 2019 года. По-другому его называли «День Поликарпа» и «Кислые девки». Рассказываем, каких девушек прозвали «кислыми» и как они старались привлечь женихов 8 марта в Поликарпов день.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Поликарпов день. Народные традиции 8 марта

С 9 марта на Руси была связана такая поговорка: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды. Коли до масленой свадьба не сыграна — сиди до поздней весны, до первых весенних хороводов», пишет culture.novreg.ru. Поговорка относилась к «кислым девкам» — тем, кто не успел выйти замуж, и теперь должен ждать с замужеством до лета.

Девушки прятали приданое, а затем начинали делать обряды на привлечение женихов. Их было множество.

Замешивают тесто. Хлеб..
Замешивают тесто. Хлеб.
СС0

С утра заводили тесто на пироги. Как только оно начинало «киснуть» (подниматься), девушки брали наперсток, с помощью которого раньше шили приданое, и трижды черпали им тесто. При этом произносили заговор на любовь, пишет hollydays.ru.

Еще девушки «гнали» в свой дом женихов: они незаметно заметали в передний угол избы через порог уличный сор.

Пироги из приготовленного теста девушки брали на посиделки с такими же «кислыми девками». Съесть такой пирог, приготовленный другим человеком, было хорошей приметой. Это обещало скорое замужество.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Народные приметы на 8 марта 2019 года

  • Туман в Поликарпов день предвещает дождливое лето.
  • Люди замечали, что если 8 марта сорока старается спрятаться под крышей дома, то в скором времени начнется метель.
  • Если в Поликарпов день кричит тетерев, то это в потеплению.
  • Если к 8 марта с водоемов не ушел лед, то весной хорошего рыбного лова не будет.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость