Народные приметы 8 марта. Как привлекали женихов в Поликарпов день

Поликарпов день — народный праздник 8 марта 2019 года. По-другому его называли «День Поликарпа» и «Кислые девки». Рассказываем, каких девушек прозвали «кислыми» и как они старались привлечь женихов 8 марта в Поликарпов день.

Поликарпов день. Народные традиции 8 марта

С 9 марта на Руси была связана такая поговорка: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды. Коли до масленой свадьба не сыграна — сиди до поздней весны, до первых весенних хороводов», пишет culture.novreg.ru. Поговорка относилась к «кислым девкам» — тем, кто не успел выйти замуж, и теперь должен ждать с замужеством до лета.

Девушки прятали приданое, а затем начинали делать обряды на привлечение женихов. Их было множество.

Замешивают тесто. Хлеб. СС0

С утра заводили тесто на пироги. Как только оно начинало «киснуть» (подниматься), девушки брали наперсток, с помощью которого раньше шили приданое, и трижды черпали им тесто. При этом произносили заговор на любовь, пишет hollydays.ru.

Еще девушки «гнали» в свой дом женихов: они незаметно заметали в передний угол избы через порог уличный сор.

Пироги из приготовленного теста девушки брали на посиделки с такими же «кислыми девками». Съесть такой пирог, приготовленный другим человеком, было хорошей приметой. Это обещало скорое замужество.

Оттепель Снег. Настасья Коваленко

Народные приметы на 8 марта 2019 года