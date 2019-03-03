Народные приметы 3 марта. Кого и чем принято угощать на Овсянки

Овсянки. Народные традиции 3 марта
Большинство народных праздников названы по имени святого, чей день памяти приходится на ту или иную дату. Однако названия народного праздника 3 марта отсылают к птице овсянке и славянскому языческому божеству весны и плодородия Яриле. Люди представляли, что Ярило наказывает овсянке начинать петь: «Покинь сани, покинь сани!»
На Руси 3 марта женщины пекли овсяное печенье — «овсянки». Ими угощали родных, друзей и саму птицу овсянку. Считалось, что если ей лакомство понравится, она быстрее приведет тепло.
Молодежь на Овсянки гуляла, устраивала вечерние посиделки, пишет hollydays.ru.
Люди замечали, что весенняя погода переменчива. По этому поводу говорили так: «Сверху течет — снизу морозит».
Народные приметы на 3 марта 2019 года
- 3 марта запела птица овсянка — значит, зима закончилась, стоит надеяться на тепло.
- Если на Овсянки алая заря, то в скором времени должен пойти снег.
- Если 3 марта с крыши свисают сосульки, то весна еще долго не придет.
- Облака, которые плывут высоко в небе, обещают плохую погоду.
- Если 3 марта целый день туманно, стоит ждать холодное лето.
- Мерцающие звезды на Овсянки говорят о возможном похолодании.