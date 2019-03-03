Народные приметы 3 марта. Кого и чем принято угощать на Овсянки

Овсянки — народный праздник 3 марта 2019 года. Его назвали в честь маленькой птички, которая символизировала начало весны. Еще предки называли этот день «Покинь сани» и «Ярило с овсянкой». Рассказываем, кого и зачем по народной традиции нужно угощать в праздник Овсянки.