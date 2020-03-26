Народные приметы 26 марта: почему нельзя брать в руки ножи и брать в долг

26 марта отмечается народно-христианский праздник Никифоров день. По-другому его называют «День Никифора» или просто «Никифор». Рассказываем, чем занимались предки и что по народным приметам может привлечь беду.

Кто такой святой Никифор

Святой Никифор жил в 8−9 веках в Константинополе. Родители с самого детства заложили в нем глубокую веру и готовность к подвигу исповедничества. Никифор получил отличное светское образование, но больше всего читал духовные книги и изучал Священное Писание.

Это помогло ему отстоять православную веру и иконы на Вселенском Соборе 787 года. Через 19 лет Никифор принял монашеский постриг, священный сан и занял патриарший престол.

Волна иконоборчества возобновилась во времена правления Льва Армянина. Вопреки этому патриарх продолжал открыто исповедовать православие. За это его отлучили от церкви и сослали в изгнание. В ссылке он находился 13 лет и в 828 году умер.

Что можно и нельзя делать в Никифоров день

Считалось, что в этот день вешние воды просачиваются в берлогу к медведям и тревожат их. Тогда хозяин леса просыпался и выходил из своего жилища. На Руси медведей особенно почитали. Некоторые части их тела даже использовали для обрядов. Например, по лапе гадали.

Рыбалка. СС0

26 марта наши предки выходили порыбачить. Считалось, что по последнему льду хорошо клюет щука, судак, язь, плотва и окунь. А в большинстве домов в этот день было послабление в постной еде. Пекли рыбные пироги и варили уху.

Сегодня нельзя брать в руки острые предметы. Серьезные испытания ожидают впереди того, кто поранится. Наносить вред деревьям тоже запрещается. Этими действиями мы обрекаем на беду весь род.

Накликать семейные проблемы можно и попросив у кого-либо взаймы соль или сахар. Нельзя рассказывать о неприятных снах, увиденных в ночь на 26 марта. Только этим способом можно предотвратить беду, которую они предвещают.

Человек, родившийся 26 марта, считался под стать медведю: сильный и крепкий. Он становился надежным хранителем дома и домашнего очага.

Паводок на Алтае. Олег Богданов

Приметы 26 марта